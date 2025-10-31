أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية صباح اليوم (الجمعة) بأن عدد القتلى جراء إعصار "ميليسا" في جامايكا بلغ 49. وتعمل السلطات في البلاد على الوصول إلى عدد من المفقودين.

في غضون ذلك، أعلنت وكالة الحماية المدنية في هايتي أن عدد القتلى جراء إعصار الذي ضرب البلاد ارتفع إلى 30. حتى هذه اللحظة، هناك 20 شخصًا يُعتبرون في عداد المفقودين. "ميليسا"، التي غادرت جامايكا بالفعل، وصلت مؤخرًا إلى دولة الجزيرة كوبا، وهي من الدرجة الثالثة برياح قصوى تبلغ 190 كيلومترًا في الساعة. أكثر من 700 ألف شخص تم إجلاؤهم قبل وصول الإعصار، لكن لم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع إصابات أو أضرار.

رئيس وزراء جامايكا أندرو هولنس أعلن مؤخرًا عن بلاده كمنطقة منكوبة. العاصفة ضربت البلاد بأقصى قوتها - الدرجة الخامسة على مقياس سافير-سمبسون، مع رياح بلغت سرعتها 280 كيلومترًا في الساعة وهبّات أقوى حتى. الإعصار مسؤول أيضًا عن حالات وفاة في جمهورية الدومينيكان.