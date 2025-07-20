موجة الاستقالات في البنتاغون مستمرة: مساعد كبير آخر لوزير الدفاع يستقيل

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تستمر موجة الاستقالات: أعلن مساعد كبير آخر لوزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث صباح اليوم (الأحد) أنه سيغادر البنتاغون، وفقًا لما ذكره مسؤولون لصحيفة واشنطن بوست. وهو سادس مساعد كبير يغادر منصبه خلال الأشهر الستة منذ تولي الوزير منصبه.

صرح جاستن فولشر، الذي عُيّن مستشارًا أول لوزير الدفاع أواخر أبريل/نيسان، لصحيفة واشنطن بوست في رسالة نصية أن رحيله كان "وديًّا تمامًا"، وأنه كان يخطط دائمًا لإكمال ستة أشهر فقط من الخدمة الحكومية. وأعرب عن امتنانه لهيجسيث، وللرئيس دونالد ترامب، "وللمواطنين وأفراد الخدمة المتميزين الذين يُحوّلون الرؤية إلى عمل كل يوم".

وعلق البنتاغون على رحيله في بيان مقتضب، قائلاً: "وزارة الدفاع ممتنة لفولشر على عمله نيابةً عن الرئيس ترامب ووزير الدفاع. نتمنى له التوفيق في المستقبل".

يُذكر أنه في مايو الماضي، وردت تقارير عن خلاف مستمر بين كبار مستشاري هيئة الأركان العامة، مما أدى إلى انقسام مقر البنتاغون وأثار تكهنات داخلية حول قدرته على الاستمرار في منصبه على المدى الطويل. وصرح أحد المصادر لصحيفة واشنطن بوست، مُستذكرًا العديد من الحالات التي توترت فيها المشاعر بين شخصيات رئيسية في هيئة الأركان العامة، قائلًا: "هناك حرب باردة، الأمر مُقلق أحيانًا".