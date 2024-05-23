المكسيك: مصرع تسعة وإصابة 50 آخرين بعد انهيار منصة مسرح في تجمع انتخابي

لقي على الأقل تسعة أشخاص مصرعهم وأصيب 50 آخرين بعد أن انهارت منصة اليوم (الخميس) خلال تجمع انتخابي في شمال المكسيك. وبحسب التقارير، تسببت الرياح القوية في الانهيار، بينما كان المرشح الرئاسي خورخي ألفاريز ماينز يعقد تجمعا حاشدا في بلدة سان بيدرو جارزا جارسيا.

وذكرت السلطات أن موجة من الذعر اندلعت هناك. ولم يصب المرشح ماينز في الكارثة، وشوهد وهو يتحدث إلى أنصاره بعد الانهيار. وطلب محافظ المنطقة من السكان البقاء في منازلهم بسبب الرياح القوية والأمطار التي تجتاح المنطقة تفاديا لوقوع الحوادث.

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ويمكنكم المشاهدة في الفيديوهات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي الخيام والشاشة والمسرح الذي كان محهزا وقت الانهيار. وتظهر لقطات أخرى أشخاصا يحاولون إنقاذ المحاصرين تحت القضبان.

وأشار رئيس بلدية سان بيدرو جارزا جارسيا، ميغيل تريفينو، إلى أن هناك أشخاصا "محاصرين ومصابين"، وأن الشرطة والدفاع المدني متواجدان في مكان الحادث. كما لوحظ في صور المنطقة انتشار الجنود. وأضاف تريفينيو على حسابه على تويتر: "صلواتي مع ضحايا هذه الكارثة".