المكسيك: مصرع تسعة وإصابة 50 آخرين بعد انهيار منصة مسرح في تجمع انتخابي

لقي على الأقل تسعة أشخاص مصرعهم وأصيب 50 آخرين بعد أن انهارت منصة اليوم (الخميس) خلال تجمع انتخابي في شمال المكسيك. وبحسب التقارير، تسببت الرياح القوية في الانهيار، بينما كان المرشح الرئاسي خورخي ألفاريز ماينز يعقد تجمعا حاشدا في بلدة سان بيدرو جارزا جارسيا.

وذكرت السلطات أن موجة من الذعر اندلعت هناك. ولم يصب المرشح ماينز في الكارثة، وشوهد وهو يتحدث إلى أنصاره بعد الانهيار. وطلب محافظ المنطقة من السكان البقاء في منازلهم بسبب الرياح القوية والأمطار التي تجتاح المنطقة تفاديا لوقوع الحوادث.

https://twitter.com/i/web/status/1793483125437374584