حدث غير عادي في الولايات المتحدة: تحطم نوافذ منزل نائب الرئيس فانس

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، بتحطيم نوافذ منزل نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، في مدينة سينسيناتي بولاية أوهايو، في حادثة وقعت بعد منتصف ليل الأحد بقليل، وفق التوقيت المحلي.

وذكرت التقارير أن الشرطة استُدعيت إلى الموقع فور وقوع الحادث، فيما وصل عناصر من جهاز الخدمة السرية إلى المكان قبل أن يغادروه بعد وقت قصير.

وأشارت السلطات إلى أن فانس وأفراد عائلته لم يكونوا داخل المنزل أثناء الحادث، إذ غادروه مساء الأحد بعد أن أمضوا فيه الأسبوع الماضي.

وأكدت الجهات الأمنية توقيف مشتبه به واحد على خلفية الحادث، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابساته ودوافعه. ولفتت إلى أن الواقعة حدثت بعد ساعات من رفع الإجراءات الأمنية التي كانت مفروضة على المنزل خلال الفترة الأخيرة.