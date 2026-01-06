غياب فانس يثير التساؤلات: ترامب يعلن احتجاز مادورو في مؤتمر بفلوريدا بدون نائبه

عقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤتمرًا صحفيًا في منتجع مار-آلاغو بولاية فلوريدا، أعلن خلاله احتجاز رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى الحجز الأميركي. وشارك في المؤتمر عدد من كبار مسؤولي الإدارة، بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كاين.

في المقابل، لفت غياب نائب الرئيس جاي دي فانس عن المؤتمر الانتباه، رغم مشاركته في التخطيط للعملية. وأوضح متحدث باسمه أن الغياب جاء لأسباب أمنية، مشيرًا إلى أن تحركاته خلال تنفيذ العملية قد تشكل خطرًا أمنيًا أو تثير الشبهات. ووفق البيان، تابع فانس مجريات العملية عبر قنوات اتصال آمنة، قبل أن يعود إلى منزله في سينسيناتي عقب انتهائها.

وأفادت مصادر بأن اعتبارات أمنية دفعت كذلك إلى تقليص اللقاءات المشتركة بين ترامب ونائبه خارج البيت الأبيض. وفي الوقت ذاته، أشارت تقارير إلى تباينات سياسية داخل المعسكر الجمهوري، إذ يُعرف فانس بمواقف أكثر انعزالية، وسط تقديرات بإمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2028.

وبحسب شبكة “فوكس نيوز”، أعرب فانس عن دعمه العلني للعملية، ورفض عبر منصة “إكس” انتقادات تشكك في قانونيتها، مؤكدًا أن مادورو يواجه لوائح اتهام في الولايات المتحدة تتعلق بقضايا مخدرات.

وخلال المؤتمر، قال ترامب إن الولايات المتحدة ستشرف على إدارة فنزويلا إلى حين تنفيذ انتقال “آمن ومنظم” للسلطة، ولم يستبعد احتمال وجود عسكري أميركي مستمر. وأضاف أن اتصالات جارية مع نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز، التي أدت اليمين خلفًا لمادورو.

وفي سياق داخلي، أظهرت استطلاعات رأي حديثة تراجعًا في مستوى الدعم لفانس بين الناخبين الجمهوريين استعدادًا لانتخابات 2028، رغم استمرار إشادة ترامب بأدائه وتأكيده أنه يقوم “بعمل ممتاز”.