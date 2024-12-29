"عراب السلام بين إسرائيل ومصر": وفاة الرئيس التاسع والثلاثين للولايات المتحدة جيمي كارتر عن جيل 100 عام

توفي اليوم (الأحد) جيمس إيرل "جيمي" كارتر الابن، الذي شغل منصب الرئيس التاسع والثلاثين للولايات المتحدة بين عامي 1977 و1981، عن عمر ناهز 100 عام، بعد معركة طويلة مع مرض السرطان. على الرغم من أن فترة ولايته استمرت أربع سنوات فقط، إلا أنه أحد أكثر القادة الذين لا يمكنهم نسيانهم في تاريخ الولايات المتحدة، فمن ناحية، جلب كارتر الكثير من الألوان والتنوع إلى البيت الأبيض، ومن ناحية أخرى، عمل بجد من أجل الحقوق المدنية وحتى أنه قاد إلى واحدة من أكثر اتفاقيات السلام استقرارًا في منطقة الشرق الأوسط - السلام بين إسرائيل ومصر.

ومنذ مغادرته البيت الأبيض نشط في تعزيز حقوق الإنسان، وأسس "مركز كارتر" الذي يهدف إلى تحسين نوعية حياة الناس في أكثر من 70 دولة حول العالم، حتى أنه حصل على جائزة نوبل للسلام عام 2002 لتأسيسه هذه المؤسسة.

تخرج كارتر من الأكاديمية البحرية الأمريكية عام 1946 بدرجة البكالوريوس ثم انضم إلى البحرية الأمريكية وخدم في غواصة. بعد وفاة والده في عام 1953، عاد إلى منزله في جورجيا وأدار الأعمال العائلية المتمثلة في زراعة الفول السوداني. وعلى الرغم من ثروة والده، إلا أنه لم يرث الكثير من رأس المال، لكنه تمكن من تطوير حقول الفول السوداني وجعلها مربحة.

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أدى الفصل العنصري في عصره وصعود حركة الحقوق المدنية إلى أن يصبح كارتر ناشطًا داخل الحزب الديمقراطي. بين عامي 1963 و1967، خدم في مجلس شيوخ جورجيا، وفي عام 1970 تم انتخابه حاكمًا للولاية، متغلبًا على الحاكم السابق كارل ساندرز في الانتخابات التمهيدية للحزب، ببرنامج عارض الفصل العنصري ودعم التمييز الايجابي.

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شغل كارتر منصب الحاكم لمدة خمس سنوات. على الرغم من أنه لم يكن معروفًا خارج جورجيا، إلا أنه تم اختياره في عام 1976 كمرشح ديمقراطي للرئاسة، ودخل السباق كمرشح "الحصان الأسود". وفي الانتخابات الرئاسية، هزم الرئيس الجمهوري آنذاك جيرالد فورد، في نهاية حملة انتخابية متقاربة.

اتفاقيات كامب ديفيد، اتفاق السلام بين إسرائيل ومصر

ومهدت اتفاقيات كامب ديفيد التي وقعها الرئيس المصري أنور السادات ورئيس الحكومة الإسرائيلي مناحيم بيغن عام 1978 بوساطة كارتر، الطريق لتوقيع اتفاق سلام بين البلدين في مارس 1979.

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وبعد زيارة السادات لإسرائيل في نوفمبر 1977، بدأت محادثات السلام مباشرة بين البلدين، لكن المحادثات واجهت صعوبات، ودعا كارتر الرئيسين إلى مؤتمر قمة في كامب ديفيد، المقر الصيفي الرسمي للرئيس الأمريكي في ماريلاند، والتي بدأت في الرابع من سبتمبر/أيلول 1978. وكان بين أعضاء الوفد الإسرائيلي أيضًا وزير الخارجية موشيه ديان ووزير الدفاع عازر وايزمن.

واستمر المؤتمر ثلاثة عشر يوما واثنتي عشرة ليلة، وفي نهايته أقيمت مراسم مهيبة في البيت الأبيض حيث وقع بيغن والسادات الاتفاقيتين بحضور الرئيس كارتر.

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وفي النصف الثاني من ولايته، تعامل كارتر مع الثورة الإيرانية وأزمة الرهائن في إيران التي وقعت بين عامي 1979 و1981، وأزمة النفط عام 1979، وحادث جزيرة ثري مايل، والغزو السوفييتي لأفغانستان. ورداً على الغزو، قاد حملة مقاطعة الألعاب الأولمبية عام 1980 في موسكو. وفي عام 1980، خسر الانتخابات العامة أمام المرشح الجمهوري رونالد ريغان، الذي فاز بأغلبية ساحقة.

وفي السنوات الأخيرة، عانى كارتر من مشاكل صحية مختلفة. منذ عدة سنوات أصيب بسرطان الجلد، وانتشر إلى دماغه وكبده. وفي أغسطس/آب 2015، تمت إزالة ورم سرطاني صغير من كبد كارتر، وبعد عام أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق شفاءه من السرطان بعد خضوعه لعلاجات ناجحة.

وفي فبراير/شباط 2023، تقرر أن ينتقل الرئيس السابق إلى دار لرعاية المسنين، وفي نوفمبر/شباط الماضي توفيت زوجته الحبيبة روزالين كارتر بعد 77 عاما من الزواج.