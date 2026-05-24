جمهوريون كبار يهاجمون الاتفاق المرتقب مع إيران ويصفونه بـ”الخطأ الكارثي”

السياسيون الجمهوريون يواصلون هذا الصباح (الأحد) انتقاد الاتفاق المتوقع بين الولايات المتحدة وإيران. بعد ليندزي غراهام، انضم أيضًا تيد كروز، جمهوري بارز، إلى الهجوم وادعى أن "هذا خطأ كارثي": "أنا قلق جدًا مما نسمعه عن 'اتفاق' مع إيران"، كتب على شبكة التواصل الاجتماعي X.

"أضاف كروز: 'قرار الرئيس ترامب بمهاجمة إيران كان القرار الأكثر أهمية في ولايته الثانية. لقد كان محقًا عندما فعل ذلك، وحققنا نتائج عسكرية استثنائية - بما في ذلك تدمير جميع صواريخهم وطائراتهم المسيرة وإغراق كامل أسطولهم البحري.'"

"إذا كانت نتيجة كل هذا ستكون نظامًا إيرانيًا – لا يزال يُدار من قبل إسلاميين يصرخون 'الموت لأمريكا' – سيحصل الآن على مليارات الدولارات، وسيكون قادرًا على تخصيب اليورانيوم وتطوير أسلحة نووية، وسيحكم سيطرة فعلية على مضيق هرمز، فإذًا نحن بصدد خطأ كارثي."

"لا تزال التفاصيل تتضح"، تابع، "وأنا أصلي أن تكون التقارير الأولية خاطئة - لكن حقيقة أن معظم مؤيدي بايدن يمدحون الاتفاق ليست مشجعة. الرئيس ترامب يؤمن بالسلام من خلال القوة، وقيادته القوية جعلت أمريكا أكثر أمانًا بالفعل. عليه أن يواصل الوقوف بثبات، وأن يدافع عن أمريكا وأن يفرض الخطوط الحمراء التي وضعها هو نفسه مرارًا وتكرارًا".

مايك بومبيو، الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات المركزية ووزير الخارجية في عهد ترامب، ادعى أن "يبدو أن الصفقة التي يتم مناقشتها مع إيران مأخوذة من كتاب ويندي شيرمان، وروب مالي وبن رودس (كبار مسؤولي إدارة بايدن) – ادفعوا للحرس الثوري كي يصنعوا أسلحة دمار شامل وينشروا الإرهاب في العالم. هذا ليس قريبًا من 'أمريكا أولاً'. الأمر بسيط: افتحوا ذلك المضيق الملعون. امنعوا إيران من الوصول إلى الأموال. دمّروا ما يكفي من القدرات الإيرانية حتى لا تستطيع أن تهدّد حلفاءنا في المنطقة".

كتب عضو الكونغرس ليندسي غراهام الليلة الماضية: "إذا تم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع مع إيران لأن هناك اعتقادًا بأنه لا يمكن الدفاع عن مضيق هرمز من الإرهاب الإيراني، ولا تزال إيران تحتفظ بالقدرة على تدمير البنية التحتية النفطية الرئيسية في الخليج، فإن إيران ستُعتبر قوة مهيمنة تتطلب حلاً دبلوماسيًا. هذا الجمع بين رؤية إيران كمن تملك القدرة على فرض الإرهاب على المضيق إلى الأبد، والقدرة على إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية النفطية في الخليج، يمثل تغييرًا كبيرًا في ميزان القوى في المنطقة، ومع مرور الوقت سيصبح كابوسًا بالنسبة لإسرائيل."

وتابع "بالإضافة إلى ذلك، هذا يثير التساؤل حول سبب اندلاع الحرب في الأساس إن هذه التصورات صحيحة. شخصياً، أنا متشكك بفكرة أنه لا يمكن منع إيران من فرض الإرهاب على المضيق وأن المنطقة لا تستطيع الدفاع عن نفسها في مواجهة القدرات العسكرية الإيرانية. من المهم أن نفهم ذلك بشكل صحيح"

الليلة، أعلن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب أن الاتفاق مع إيران "قد تم التوافق عليه في معظمه، ويخضع للانتهاء. الجوانب والتفاصيل النهائية للصفقة قيد المناقشة حاليًا، وسيتم الإعلان عنها قريبًا".

בהודעה שפרסם ברשת החברתית truth כתב טראמפ כי הוא נמצא בחדר הסגלגל בבית הלבן, שם ניהל שיחה "טובה מאוד" עם מדינות ערב. עוד הוסיף טראמפ כי הוא שוחח עם נתניהו וגם שיחה זו עברה ב"צורה טובה מאוד". في بيان نشره على شبكة التواصل الاجتماعي truth، كتب ترامب أنه موجود في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، حيث أجرى "محادثة جيدة جدًا" مع الدول العربية. وأضاف ترامب أيضًا أنه تحدث مع نتنياهو، وأن هذه المحادثة أيضًا مرت "بشكل جيد جدًا".

في الختام، أنهى رئيس الولايات المتحدة بيانه وأعلن أن "الجوانب والتفاصيل النهائية للصفقة قيد المناقشة الآن وسيتم الإعلان عنها قريبًا. بالإضافة إلى العديد من العناصر الأخرى في الاتفاق، سيتم فتح مضيق هرمز".