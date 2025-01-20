في يومه الأول: الأوامر الرئاسية المتوقع أن يوقع عليها دونالد ترامب

عاد إلى البيت الأبيض بكل قوة: من المتوقع أن يوقع الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، من المتوقع هذا المساء (الاثنين) على الأقل 11 أمراً تنفيذياً، وذلك في يومه الأول في المنصب، وفقاً لتقارير الإعلام الأمريكي.

وفقًا لمسؤول كبير، تتعلق الأوامر بالهجرة (بما في ذلك نشر القوات الأمريكية على الحدود، وعودة بناء الجدار بين الولايات المتحدة والمكسيك، وتعريف العصابات الإجرامية كإرهابيين عالميين من قبل الولايات المتحدة). وانتهاء السلطات بمنح اللجوء وإغلاق الحدود أمام المهاجرين الذين يدخلون بطريقة غير شرعية، وإعلان حالة الطوارئ الوطنية على الحدود بين البلدين.

الأوامر الإضافية التي سيوقعها ترامب:

• مذكرة تتعلق بالتضخم في البلاد.

• إنهاء المواطنة كحق مكتسب عند الولادة في البلاد.

• إعادة عقوبة الإعدام.

• تعليق توطين اللاجئين لمدة أربعة أشهر على الأقل

• انتهاء ولاية السيارات الكهربائية

• إنهاء برنامج الحكومة الفيدرالية الذي يفرض التنوع في مكان العمل

• الرئيس الأمريكي ينوي منح عفو شامل للمتورطين من أنصاره باقتحام الكابيتول

أمران آخران من المنتظر أن يوقع عليهما الرئيس القادم: إعلان حالة الطوارئ في الطاقة الوطنية والاعتراف بالجنسين الذكر والانثى، والغرض منهما وقف نظام DEI الذي تضمن التنوع والمساواة وإدراج "الراديكالية والإسراف" في داخل الوكالات الفيدرالية، وهو ما كان يُمارس خلال إدارة بايدن.

واستعرض مسؤول كبير في الإدارة الجديدة النظام بين الجنسين كجزء من سياسة "حماية المرأة من التطرف الأيديولوجي الجندري وإعادة الحقيقة البيولوجية إلى الحكومة الفيدرالية". ووفقا له، يهدف الأمر إلى مطالبة الحكومة الفيدرالية باستخدام مصطلح "الجنس" بدلا من "النوع الاجتماعي"، ويطلب من الأمناء الحكوميين "التأكد من أن الوثائق الحكومية الرسمية، بما في ذلك جوازات السفر والتأشيرات، تعكس الجنس بدقة".

سيمنع الأمر أيضًا استخدام أموال دافعي الضرائب للخدمات الصحية الخاصة بالتحول الجنسي وسيضيف "الخصوصية في المرافق" مثل السجون وملاجئ المهاجرين وملاجئ الاغتصاب (لا توجد تفاصيل ما هو التغيير في السياسة هناك، على الأرجح يعني ذلك أن المتحولين جنسيًا سيتم اعتقالهم في أجنحة منفصلة، وسوف نعرف المزيد لاحقا، ر ج).