بسبب "المخاوف من الملاحقة السياسية": بايدن يدرس خطوة تشكل سابقة

في الولايات المتحدة، أفيد اليوم (الجمعة) أن الرئيس جو بايدن يدرس منح عفو شامل للمسؤولين وغيرهم من الأشخاص، الذين هناك قلق بشأن وصفهم بأنهم "أعداء" من قبل أعضاء فريق إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب. وسيكون العفو من هذا النوع بمثابة استخدام غير مسبوق للسلطة الدستورية للرئيس. وحتى الآن، تم منح العفو للمتهمين بارتكاب جرائم محددة، عادة بعد إدانتهم في محكمة قانونية. وتعد القضية الحالية سابقة، حيث يدرس بايدن العفو عن الأشخاص قبل بدء الإجراءات الجنائية ضدهم.

ويخشى البيت الأبيض في عهد بايدن أن يكون هؤلاء المسؤولون هدفا للاضطهاد من خلال التحقيقات والتهديد بالدعاوى القضائية. مثل هذه الخطوة يمكن أن تضر الناس ماليا وصوريا. وحتى لو لم تتم محاكمتهم في النهاية، فمن الممكن أن يحدث مثل هذا الضرر.

شهد شخصان على علم بالأمر أن مسؤولين سابقين توجهوا إلى البيت الأبيض قلقين، مطالبين ببعض الحماية من إدارة ترامب المستقبلية. وأضافت المصادر نفسها أن بايدن ناقش الموضوع مع المستشارين القانونيين وكبار المساعدين. وقالت المصادر إنه في هذه المرحلة لم يتم اتخاذ أي قرارات، وقد يختار بايدن عدم القيام بأي شيء.

Mandel NGAN / AFP

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، منح الرئيس بايدن العفو لابنه هانتر بايدن، وهي خطوة أثارت الكثير من الجدل، وذلك بعد أن وعد الرئيس بأنه لن يعفو عن ابنه. واتهم بايدن جونيور بارتكاب جرائم تتعلق بالأسلحة. وفي إعلانه عن العفو عن ابنه، قال الرئيس إن ابنه اتُهم "بشكل انتقائي وغير عادل"، وقال إن "هانتر يُعامل بشكل مختلف" عن الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم مماثلة..