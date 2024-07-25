استطلاع جديد: هاريس تضييق الفجوة بوتيرة مذهلة – مع نسبة مئوية واحدة فقط تفصلها عن ترامب

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم (الخميس) استطلاعا جديدا- يظهر كيف تقوم المرشحة الجديدة لرئاسة الولايات المتحدة نيابة عن الحزب الديمقراطي، كامالا هاريس، بتضييق الفجوات أمام الجمهوريين المرشح دونالد ترامب. وبحسب الاستطلاع، يتقدم ترامب على هاريس بنقطة مئوية واحدة فقط – 48% مقابل 47% .

وكما ذكرنا، يعد هذا تحسنا كبيرا بالنسبة للديمقراطيين مقارنة باستطلاع صحيفة نيويورك تايمز مطلع يوليو/تموز الماضي، والذي أظهر أن بايدن يتأخر بست نقاط.

وبعد أيام قليلة من انسحاب الرئيس بايدن من حملته الانتخابية، أظهر الاستطلاع أن الديمقراطيين يتجندون بالفعل خلف هاريس كمرشحة، حيث قال 14% منهم فقط إنهم يفضلون مرشحًا آخر عليها. وأظهر الاستطلاع أيضًا أن 70% من الناخبين الديمقراطيين قالوا إنهم يريدون أن يتجمع الحزب بسرعة خلف هاريس - بدلاً من الانخراط في عملية تنافسية وطويلة أكثر.

في بعض النواحي، أظهر الاستطلاع أن نتائج الانتخابات قد "عادت للانضباط"، وعادت بشكل أو بآخر إلى تلك التي سجلت في الفترة التي سبقت "الانهيار" الكامل لبايدن في المناظرة الرئاسية في أتلانتا: وعلى مدار أشهر سجلت أفضلية صغيرة ولكنها ثابتة لترامب في متوسطات الاستطلاعات القطرية.

وأفيد أيضًا أن هاريس كانت أكثر نجاحًا بين المجموعات التي كان بايدن الأضعف فيها: الناخبين الشباب والناخبين غير البيض. ومع ذلك، يخشى بعض الديمقراطيين بالقلق من أنها لن تحتفظ على نفس نقاط القوة التي كان يتمتع بها بايدن بين الناخبين الأكبر سنا.

AP Photo/Carlos Osorio

وهكذا، أظهر الاستطلاع أن هاريس تحظى بدعم نحو 60% بين الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما وكذلك الناخبين من أصل إسباني، وهي المجموعات التي يجد بايدن صعوبة في الفوز بها باستمرار. ومن بين الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 45 عاما، تقدمت هاريس بفارق 10 نقاط.

في غضون ذلك، قالت هاريس للصحفيين في قاعدة جوينت أندروز إنها مستعدة للمواجهة الرئاسية مع ترامب - في مناظرة مقررة بالفعل في 10 أيلول/سبتمبر. وأضافت: "لقد وافق ترامب على المواجهة في وقت سابق، والآن يبدو أنه تراجع .لكنني مستعدة، أعتقد أن الناخبين يستحقون رؤية ذلك يحدث."

يشار إلى أنه منذ أن أعلنت هاريس ترشحها يوم الأحد، قال ترامب إنه قد لا يرغب في خوض المناظرة الرئاسية، خاصة إذا استضافتها شبكة ABC. وقال إنه يفضل أن تجري المواجهة عبر شبكة فوكس نيوز.