استطلاع جديد: تعادل ترامب وهاريس في ولايتين متأرجحتين

ذكرت شبكة سي إن إن الخميس أن نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب متعادلان في السباق إلى البيت الأبيض – في ولايتين رئيسيتين متأرجحتين في الجنوب، وفقا لاستطلاعات جديدة للشبكة، أجرتها شركة SSRS.

وبحسب الاستطلاع، هناك 48% من الناخبين المحتملين في جورجيا لصالح ترامب، و47% لهاريس. وفي ولاية كارولينا الشمالية، يبلغ الدعم بين الناخبين المحتملين لهاريس 48%، ولترامب 47%.

وفي الوقت نفسه، فإن النتائج تقع ضمن هامش الخطأ في كلا البلدين. وتشير النتائج إلى تغير طفيف منذ استطلاع CNN الذي أجري في أواخر أغسطس/اب في جورجيا، والاستطلاع الذي أجري في أواخر سبتمبر/ايلول في ولاية كارولينا الشمالية.

قال 95% من الناخبين الذين سيصوتون في كل ولاية، إنهم قرروا أخيراً لمن سيصوتون، مما يترك مجموعة صغيرة من الناخبين مع إمكانية التأثير على نتائج الانتخابات، رغم أن هذا الأمر لا يزال مهماً بما فيه الكفاية لتحديد السباق في كلتا الحالتين.