ديدي برنياع يسافر للولايات المتحدة لعقد اجتماعات رفيعة المستوى في واشنطن ومعه أحدث المعلومات الاستخبارية

مع وجود الكثير من التشاؤم من المحادثات النووية في فيينا، ترسل إسرائيل رسائل إلى الولايات المتحدة مفادها أنه يجب تشديد العقوبات على إيران ووضع تهديد عسكري حقيقي على الطاولة. وبحسب موقع "واينت" مسؤولا إسرائيليا كبيرًا شدد على أنه "لا توجد مواجهة مع الأمريكيين" وان اسرائيل تحاول أن تكون منسقة مع واشنطن قدر الإمكان.

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في ظل هذه الرسائل وبعد التعهد الشخصي والاستثنائي بأن الموساد سيضمن عدم امتلاك إيران لأسلحة نووية أبدًا، سافر رئيس الموساد ديدي بارنياع امس السبت، إلى إلى الولايات المتحدة لعقد اجتماعات رفيعة المستوى في واشنطن ومعه أحدث المعلومات الاستخبارية التي سينشرها لكبار المسؤولين في إدارة بايدن.

سيواصل بارنيا الخط الهجومي الذي تقوده إسرائيل فيما يتعلق بمواصلة المحادثات في فيينا، والتي بموجبها الإيرانيون "يكذبون على العالم"، ويواصلون في نفس الوقت برنامجهم النووي الذي يهدف انتاج أسلحة نووية. وسيوضح برنياع أن إسرائيل لا تعتبر نفسها ملتزمة بالاتفاق - إذا تم تشكيله - وأنها ستواصل أعمالها لإفشال البرنامج النووي الإيراني.