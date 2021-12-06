الخارجية الألمانية: "مقترحات إيران بشأن البرنامج النووي مرفوضة"

المانيا: أن المقترحات “لا توفر أساسا لنهاية ناجحة للمحادثات”

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم الاثنين، ان المقترحات التي قدمتها إيران بشأن برنامجها النووي غير مقبولة وأضافت أن برلين ما زالت ترغب في اتباع المسار الدبلوماسي بشأن هذه القضية لكن الوقت ينفد.

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وتابعت “درسنا المقترحات … بعناية وباستفاضة وخلصنا إلى أن إيران انتهكت تقريبا جميع التسويات التي تم التوصل إليها من قبل خلال شهور من المفاوضات الصعبة”.

وذكرت المتحدثة أن المقترحات “لا توفر أساسا لنهاية ناجحة للمحادثات”. ومضت قائلة “ننتظر أن يعود الوفد الإيراني بعد مشاورات في طهران إلى فيينا بمقترحات واقعية”.

وفي السياق ذاته أبدت طهران، الاثنين، استعدادها للتفاوض بشأن المقترحات التي قدمتها في محادثات فيينا، بشأن الاتفاق النووي الذي أبرمته مع الدول الكبرى، وانسحبت منه واشنطن عام 2018.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده: "نصوصنا قابلة للتفاوض تماما"، مضيفا في الوقت نفسه: "شهدنا بعض التقاعسات وعدم الوفاء بالتزامات من قبل الأطراف الأخرى".

وأضاف: "نحن ننتظر أن نتلقى رأي الجانب الآخر حول الوثيقتين اللتين قدمناهما"، متهما الأطراف الأخرى بأنها "تريد لعب لعبة يلقي فيها كل طرف المسؤولية على الآخر"، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

واستؤنفت في 29 نوفمبر في فيينا، المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، التي بدأت في أبريل، قبل أن تتوقف في يونيو، بعد انتخاب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.