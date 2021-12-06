إسرائيل "في موقف صعب" خلال التوترات الصينية الأمريكية

"إسرائيل لا يمكنها تجاهل المخاوف الأمريكية بشأن الصين لصالح الحفاظ على العلاقات التجارية مع بكين"

أكد مدير البرنامج الإسرائيلي الصيني في المعهد الإسرائيلي لدراسات الأمن القومي (INSS) أساف أوريون، في حديث مع i24NEWS، أن "علاقات إسرائيل مع الصين هي انعكاس للعلاقات الأمريكية الصينية"، مضيفا أن "إسرائيل تتطلع إلى علاقات واشنطن مع بكين للحصول على بعض عناصر التوجيه في نهجها الخاص للعلاقات مع الصين".

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وأضاف أوريون أن إسرائيل "في موقف صعب، مثلها مثل العديد من الدول الأخرى في العالم ، ولكن أكثر من ذلك ، لأننا نقف بين حليفنا الاستراتيجي الذي لا بديل له، وهو أمريكا، وشريك اقتصادي وتجاري مهم وهو الصين".

وأشار أوريون على أن "سياسة الولايات المتحدة ثاقبة للغاية بالنسبة لإسرائيل، لأن السياسة الأمريكية تقول" سوف نتنافس مع الصين، وسوف نتعاون حيثما أمكننا، وقد نكون في مواجهة قضايا أخرى"، مضيفا أنه "ليس لدى إسرائيل مشكلة المواجهة مع الصين، نحن نفضل أن نكمل بدلاً من التنافس، ونراه جانبًا من التعاون".

وشدد أوريون على أن "إسرائيل لا يمكنها تجاهل المخاوف الأمريكية بشأن الصين لصالح الحفاظ على العلاقات التجارية مع بكين، لأن مثل هذه الخطوة ستكون ضارة بالعلاقات مع واشنطن".

وتواجه إسرائيل، بعض التحديات الفريدة، خلال فترات التوترات بين واشنطن وبكين، بحكم أن الدولة لها علاقات مهمة مع الولايات المتحدة، ومع الصين، في نفس الوقت.