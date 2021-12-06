الرئيس الجزائري: لدينا الموافقة من الرئيس عباس لعقد مؤتمر للفصائل الفلسطينية

محمود عباس: "الجزائر بلد المليون ونصف المليون شهيد، ظلت على الدوام فعلاً وقولاً مع فلسطين وشعبها"

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، أن لديه "موافقة" من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لعقد "مؤتمر جامع للفصائل الفلسطينية في الجزائر"، حيث سينعقد قبل القمة العربية، وأشار عباس، من جانبه، إلى أنه بحث مع تبون خلال اجتماعهما، "العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأطلعه على آخر المستجدات بشأن القضية الفلسطينية، ومجمل القضايا التي تهم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين".

P

وأضاف عباس، أن "الجزائر بلد المليون ونصف المليون شهيد، ظلت على الدوام فعلاً وقولاً مع فلسطين وشعبها"، جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيسين الجزائري والفلسطيني، في العاصمة الجزائر، وفق ما أورده موقع "الملف" الإلكتروني.

وأشار رئيس السلطة الفلسطينية إلى أن "الجزائر قدم نموذجاً تحررياً وإنسانياً مشرفاً، وظل على الدوام يدافع عن أمته وقضاياه الوطنية العادلة وحقوقها القومية، وفي طليعتها قضية فلسطين، وحقوق شعبنا الوطنية الثابتة في الحرية والسيادة والاستقلال على ترابه الوطني الفلسطيني".

وأوضح عباس أن "ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام وفقا لقرارات الشرعية الدولية، يهدف لإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس".

وشدد الرئيس الفلسطيني على أنه "إذا ما استمرت سلطات الاحتلال في طغيانها وممارستها العدوانية ضد أبناء شعبنا وأرضنا بعاصمتنا القدس، ستكون لنا خياراتنا وإجراءاتنا في وقت قريب".

ولفت عباس إلى أنه "بحث مع الرئيس تبون تعزيز علاقات التعاون والأخوة بين البلدين، مؤكداً أهمية تنسيق المواقف، في ظل القمة العربية القادمة.