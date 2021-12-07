صحيفة: ذخيرة الدفاع السعودية ضد الهجمات الحوثية بدأت تنفد وأمريكا مستعدة لإمدادها بالمزيد من الصواريخ

الذخيرة التي تستخدمها السعودية للدفاع ستنفد قريبا، و أن ترسانة من الصواريخ الاعتراضية تراجعت بشكل خطير

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن الحكومة السعودية تناشد الولايات المتحدة وحلفائها في الخليج والاتحاد الاوروبي على وجه السرعة لإعادة إمدادها بالذخيرة التي تستخدمها للدفاع عن المملكة ضد الهجمات الحوثية بطائرات بدون طيار والصواريخ على مملكتها.

واشارت الصحيفة، إلى قول مسؤولين أميركيين وسعوديين بأن "الذخيرة التي تستخدمها السعودية للدفاع ستنفد قريبا، و أن ترسانة من الصواريخ الاعتراضية تراجعت بشكل خطير"، لافتة إلى أن الأمريكيين مستعدين للموافقة رسميًا على الطلب السعودي بشأن إمدادهم بالمزيد من الصواريخ.

واضافت الصحيفة: "الولايات المتحدة تدرس بيعًا مباشرًا للصواريخ المعترضة إلى السعودية كما تدريس الموافقة على أي تحويلات لمعدات عسكرية من حكومة أخرى مثل قطر"، موضحة أن المملكة طلبت شراء 280 صاروخًا و596 منصة إطلاق صواريخ للدفاع عن نفسها ضد مثل هذه الهجمات.

وبحسب الصحيفة، الموقف يثير قلق المسؤولين في الرياض من أنه بدون وجود مخزون كافٍ من صواريخ باتريوت الاعتراضية، يمكن أن تؤدي الهجمات الحوثية إلى خسائر كبيرة في الأرواح أو إلحاق أضرار بالبنية التحتية النفطية الحيوية.

يشار إلى أن السعودية تعرضت على مدى الأشهر الماضية لهجوم بقرابة 12 صاروخًا باليستيًا وهجمات بطائرات بدون طيار شنها الحوثيون ونجح الجيش السعودي في صد كل الصواريخ من خلال نظام صواريخ باتريوت.