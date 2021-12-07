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محكمة هولندية ترد طلب استئناف مواطن فلسطيني ضد وزير الأمن الإسرائيلي

i24NEWS - AFP

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وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس خلال كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر هرتسليا في معهد رايخمان بتل أبيب 23.11.2021
Ariel Hermoni / Ministry of Defenseوزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس خلال كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر هرتسليا في معهد رايخمان بتل أبيب 23.11.2021

"عدم اختصاص المحاكم الهولندية للنظر في الالتماس لأنه يشمل مسؤولين عسكريين ينفّذون سياسة دولة إسرائيل"

أعلنت محكمة استئناف هولندية، الثلاثاء، عدم اختصاصها للبت في طعن قدمه مواطن فلسطيني هولندي في قرار قضائي يقضي برفض شكوى رفعها ضد وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، يحمِّله فيها مسؤولية مقتل ستة من أقربائه في غارة على غزة في 2014، وفقًا لوكالة "فرنس برس". 

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وأكدت محكمة الاستئناف في لاهاي "عدم اختصاص المحاكم الهولندية للنظر في الالتماس لأنه يشمل مسؤولين عسكريين ينفّذون سياسة دولة إسرائيل"، مؤكدة بذلك قرارا أصدرته محكمة الدرجة الأولى في كانون الثاني/يناير 2020، واعتبرت هذه الأخيرة أنها لا تتمتع بصلاحية البتّ بالقضية، بموجب القانون الدولي.