القبض على أحد المشتبهين بالضلوع بقتل الصحفي خاشقجي بمطار شارل ديغول

يعتبر أحد المتهمين الأساسيين باختطاف وقتل الصحفي السعودي خاشوقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول

قامت السلطات الفرنسية الثلاثاء باعتقال أحد المتهمين الرئيسيين بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وذلك أثناء قيامه بمحاولة السفر من باريس إلى الرياض، بحسب ما أفادت وسائل إعلام فرنسية. وأصدرت السفارة السعودية في باريس في وقت لاحق بياناً أكدت من خلاله أن لا علاقة للمشتبه به المعتقل بقضية خاشقجي.

وذكرت إذاعة "آر.تي.إل" الفرنسية، أنه وفقا لمعلومات خاصة بها أن "السلطات الفرنسية قامت صباح اليوم باعتقال خالد عائض العتيبي البالغ من العمر 33 عامًا في مطار شارل ديغول شمال شرق العاصمة باريس"وفق ما نشر في روسيا اليوم.

وبالرغم من أن العتيبي كان مطلوباً من قبل الإنتربول إلا أنه مع ذلك أقدم على استخدام جوار سفره الأصلي، للسفر من باريس الى الرياض. يشار الى أن العتيبي الذي عمل ضمن الحرس الملكي السعودي يعتبر أحد المتهمين الأساسيين باختطاف وقتل الصحفي السعودي خاشوقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول مطلع تشرين الأول/أكتوبر.

ووجهت تركيا في حينه، اتهامات لأكثر من 20 سعودياً، منهم النائب السابق لرئيس المخابرات العامة أحمد عسيري، والمستشار السابق في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني، وقالت إنهما المدبران الرئيسيان لعملية الاغتيال فيما رفضت السلطات السعودية تسليم المتهمين.