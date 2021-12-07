إيران تكشف موعد استئناف محادثات فيينا النووية وفرنسا: مقترحات طهران غير مناسبة

اعتبرت فرنسا، أن المقترحات التي تقدّمت بها إيران في محادثات فيينا بهدف إعادة إحياء الاتفاق غير كافية.

ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية، اليوم الثلاثاء، أن المحادثات الأمريكية الإيرانية غير المباشرة بخصوص إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 ستستأنف يوم الخميس المقبل في فيينا.

وأكدت الوكالة، أن كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري، كان انتهى من تحديد موعد استئناف المحادثات في مكالمة هاتفية مع منسق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا، في حين أنه لم يصدر تأكيد رسمي حتى الآن للتقرير من مسؤولين أميركيين أو إيرانيين أو أوروبيين.

من جهتها، اعتبرت فرنسا، الثلاثاء، أن المقترحات التي تقدّمت بها إيران في محادثات فيينا الأسبوع الماضي بهدف إعادة إحياء الاتفاق غير كافية.

و قالت الخارجية الفرنسية في بيان "لا تشكّل المقترحات التي تقدّمت بها إيران الأسبوع الماضي أساساً معقولاً يتوافق مع هدف الإبرام السريع (لاتفاق) مع مراعاة مصالح جميع الأطراف"، معبرة عن "خيبة أمل" حيال فشل المحادثات في تحقيق تقدم.

يشار إلى أنه، استؤنفت المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران بشأن إعادة العمل بالاتفاق النووي قبل أسبوع لكنها توقفت يوم الجمعة الماضي، حيث عبر مسؤولون أوروبيون عن استيائهم إزاء المطالب الواسعة للحكومة الإيرانية الجديدة.