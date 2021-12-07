بعد القمة الثنائية: بايدن يهدد بوتين بـ"عقوبات شديدة" في حال شن هجوم على أوكرانيا

بايدن أكد لبوتين "دعمه لسيادة أوكرانيا ووحدة وسلامة أراضيها" في حين نفى الكرملين أي نية لغزو اوكرانيا

أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا ستتعرض لـ"عقوبات شديدة اقتصادية وغيرها" في حال وقع تصعيد عسكري في أوكرانيا، خلال قمة ثنائية الثلاثاء، استمرت ساعتين، عبر الفيديو. يشار الى أن بايدن أكد لبوتين "دعمه لسيادة أوكرانيا ووحدة وسلامة أراضيها" وفق البيت الأبيض، الذي لفت في بيانه الى أن بايدن أعرب عن "مخاوف" الولايات المتحدة وحلفائها حيال حشد تعزيزات روسية على الحدود مع أوكرانيا.

وجاء في البيان أن "الرئيسين كلفا فريقيهما بمتابعة المحادثات، وستقوم الولايات المتحدة بالتنسيق الوثيق مع حلفائها وشركائها". بينما لم يصدر الكرملين حتى الآن تقريرا حول فحوى المحادثات بين الرئيسين.

وتشدد الولايات المتحدة بإصرار على تعاونها الوثيق مع الأوروبيين والأوكرانيين، بعدما اتهمت بالتفرد خلال انسحابها من أفغانستان، وبالتعامل مع بعض الملفات الدولية بدون مراعاة حلفائها.

وأفاد الكرملين بأن "الحلف الأطلسي يقوم بمحاولات خطيرة لاستخدام الأراضي الأوكرانية ويعزز قدراته العسكرية على حدودنا، لذلك فإن روسيا لها مصلحة جدية في الحصول على ضمانات قانونية موثوقة تستبعد توسيع الحلف الأطلسي شرقا"، في بيان صدر بعد محادثات "صريحة ومحترفة" بين الرئيسين الروسي والأميركي.

وعلق بوتين على التهديدات الأميركية بفرض عقوبات على روسيا في حال شنها هجوما عسكريا على أوكرانيا، فقال إنه "ينبغي عدم إلقاء المسؤولية على عاتق روسيا" منددا في المقابل بسلوك الحلف الأطلسي. كما اتهم كييف باعتماد "سلوك مدمر" معتبرا أنها تسعى لـ"تفكيك" اتفاقات مينسك المبرمة عام 2015 والتي يفترض أن تضع حدا للنزاع بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا، وفق آلية متعثرة منذ سنوات.

ويعتزم بايدن الاتصال الثلاثاء بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة أنجيلا ميركل ورئيسي الوزراء الإيطالي ماريو دراغي والبريطاني بوريس جونسون بعد محادثاته مع بوتين. كما سيعرض خلال الأيام المقبلة فحوى محادثاته مع بوتين على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفق ما أفدت الإدارة الأميركية الإثنين.

وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أمله في أن تخفف قمة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن من حدة التوتر بين موسكو والناتو، بحسب ما جاء في موقع "تاس".

وقال ماكرون في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية: "تتمثل استراتيجيتنا في العمل على الحد من التوتر بين الجانبين". وأضاف: "الفكرة هي محاولة إعادة روسيا إلى صيغ التنسيق معنا"، مشيرا إلى وجود "صيغة نورماندي" لحل الأزمة في شرق أوكرانيا.