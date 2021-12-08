وزارة العدل الأمريكية تعلن عن مصادر شحنتي أسلحة إيرانية كانت موجهة للحوثيين

البحرية الأمريكية صادرت الأسلحة من سفينتين في بحر العرب أثناء قيامها بعمليات أمنية بحرية روتينية

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الأوبعاء، عن مصادرة شحنتي أسلحة إيرانية، تشمل 171 صاروخا أرض - جو و8 مضادة للمدرعات بالإضافة إلى حوالي 1,1 مليون برميل من المنتجات النفطية الإيرانية في بحر العرب، كانت متجهة إلى مليشيات الحوثي في اليمن.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها أن البحرية الأمريكية صادرت الأسلحة من سفينتين في بحر العرب أثناء قيامها بعمليات أمنية بحرية روتينية، مضيفة أن "الحرس الثوري الإيراني.. هو الذي نسق عملية شحن الأسلحة التي كانت موجهة إلى المسلحين الحوثيين في اليمن". حسب موقع العين الإخبارية.

وأضاف البيان، أن البحرية صادرت أيضا منتجات بترولية إيرانية من أربع ناقلات ترفع علما أجنبيا في بحر العرب أو حوله، أثناء توجهها إلى فنزويلا. ويمثل ذلك "أكبر مصادرة على الإطلاق" لشحنات الوقود والأسلحة من إيران.

اوأضاف البيان: "بناء على قرار قضائي تم بيع النفط المصادر وبلغ إجمالي العائدات 26.7 مليون دولار »، مشيرا إلى أنه "قد يتم توجيه عائدات بيع المنتجات النفطية الإيرانية المصادرة لصندوق ضحايا الإرهاب".

يشار إلى أن الولايات المتحدة، فرضت أمس الثلاثاء، عقوبات جديدة على أفراد وكيانات عسكرية وأمنية في إيران.