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رئيس لجنة الاستخبارات بالكونغرس يعلق على خبر اعتقال مشتبه به بقتل خاشقجي

i24NEWS

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آدم شيف ، رئيس الطهاة في البرنامج الصغير الديمقراطي في لجنة استخبارات دو لا شامبر للممثلين ، لو 5 فيفرييه 2018 ، واشنطن
WIN MCNAMEE (GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP)آدم شيف ، رئيس الطهاة في البرنامج الصغير الديمقراطي في لجنة استخبارات دو لا شامبر للممثلين ، لو 5 فيفرييه 2018 ، واشنطن

جمال خاشقجي قُتل منذ أكثر من 3 سنوات.. رغم اعتقال اليوم، لم تتحقق العدالة الحقيقية بعد

علّق رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، آدم شيف، على إعلان فرنسا إلقاءها القبض على أحد المتهمين بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في فرنسا قائلا: "العدالة الحقيقية لم تتحقق بعد". 

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وقال شيف في تغريدة على صفحته الرسمية في "تويتر": "جمال خاشقجي قُتل منذ أكثر من 3 سنوات.. رغم اعتقال اليوم، لم تتحقق العدالة الحقيقية بعد.." مضيفا، "لا يمكننا أن نرتاح حتى نحمّل المسؤولية الكاملة.. يجب على أمريكا وحلفائها الديمقراطيين الحفاظ على التزامنا بمحاسبة القيادة السعودية على مقتله". حسب موقع RT بالعربي. 

ويذكر أن السفارة السعودية في فرنسا ردت ببيان قالت فيه: " "إشارةً إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول توقيف مواطن سعودي يشتبه به في قضية المواطن جمال خاشقجي - رحمه الله -، تود سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية فرنسا التوضيح بأن ما تم تداوله غير صحيح، وأن من تم إيقافه لا علاقة له في القضية المتناولة، وعليه فإن سفارة المملكة تطالب بإخلاء سبيله فوراً".

وتابعت السفارة في بيانها: "كما تود السفارة التأكيد بأن القضاء السعودي قد اتخذ أحكاماً حيال كل من ثبت مشاركته في قضية المواطن جمال خاشقجي - رحمه الله -، وهم حالياً يقضون عقوباتهم المقررة".