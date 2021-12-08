الصحة العالمية تطمئن : لا سبب للتشكيك بفعالية اللقاحات الحالية ضدّ أوميكرون

لدينا لقاحات عالية الفعالية أثبتت فعاليتها ضدّ جميع المتغيّرات حتّى الآن، من حيث شدّة المرض والاستشفاء

أعلن مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية، أمس الثلاثاء، أنه "ليس هناك أي سبب" للتشكيك بفعالية اللقاحات المتوفرة حاليا في الحماية ضد أوميكرون"، مؤكدا أنه "لا توجد مؤشرات تؤكد على أن هذا المتحور يسبب مرضا أشد من ذلك الناجم عن المتحور دلتا".

وقال المسؤول عن الحالات الطارئة في منظمة الصحة العالمية، مايكل راين، "لدينا لقاحات عالية الفعالية أثبتت فعاليتها ضدّ جميع المتغيّرات حتّى الآن، من حيث شدّة المرض والاستشفاء، وليس هناك أيّ سبب للتفكير بأنّ الأمر لن يكون كذلك" مع أوميكرون، مشدّداً في الوقت نفسه على الحاجة لإجراء مزيد من الأبحاث في هذا الشأن.

وأضاف أن "السلوك العام الذي نلاحظه حتى الآن، لا يظهر أي زيادة في الخطورة. في الواقع، فإن بعض الأماكن في أفريقيا الجنوبية تبلغ عن أعراض أخف" بالمقارنة مع تلك التي سببتها متحورات سابقة، داعيا إلى الحذر في التعامل مع البيانات لأنّ المتحوّرة الجديدة لم ترصد سوى في 24 تشرين الثاني/نوفمبر .

وأكد راين، أن المعلومات الأولى التي جمعت في جنوب إفريقيا "تشير إلى أن الحماية التي توفرها اللقاحات تبدو صامدة" حتى الآن، مشددا على ان "السلاح الأفضل المتاح لنا راهنا هو تلقي اللقاح" بالإضافة إلى ضرورة احترام إجراءات الوقاية، من وضع الكمامة وتهوية القاعات المغلقة والتباعد الجسدي وما عدا ذلك.