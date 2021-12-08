وزير الخارجية الفرنسي يحل بالجزائر في زيارة عمل

وزير الخارجية الفرنسي، فرنسا تطمح إلى إقامة علاقة "ثقة" و"شراكة طموحة" مع الجزائر

يحل وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، في الجزائر، اليوم الأربعاء، في زيارة عمل هي الأولى من نوعها و "لإحياء العلاقة" الفرنسية-الجزائرية المتوترة، منذ أشهر.

وسيستقبل لودريان، من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كما ستجمعه محادثات مع وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، كما سيكون ملف تقييم العلاقات الثنائية والتأشيرة وتصريحات ماكرون أهم محاور الزيارة.

يشار أنه منذ تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي أججت العلاقات بين البلدين، يحاول وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، إعادة الحوار.

وكان وزير الخارجية الفرنسي، قد أكد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لصحيفة لوموند الفرنسية، أن "فرنسا تطمح إلى إقامة علاقة "ثقة" و"شراكة طموحة" مع الجزائر تتجاوز ما وصفه "جروحا" متعلقة بالذاكرة "قد تعود للظهور أحيانا". مضيفا “من المنطقي أن تعود جروح الذاكرة للظهور لكن ينبغي تجاوز ذلك لاستعادة علاقة الثقة”.

ويذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كان قد أثار استياء الجزائر بعد تصريحات نقلتها صحيفة "لوموند"، واتهم فيها النظام "السياسي العسكري" بالحفاظ على "ريع تذكاري" لحرب الاستقلال وتساءل عن وجود "أمة جزائرية" قبل الاستعمار الفرنسي.