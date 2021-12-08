بريطانيا: المحادثات الحالية هي آخر فرصة أمام إيران للالتزام بالاتفاق النووي

وزيرة الخارجية البريطانية، هذه حقا آخر فرصة لإيران للعودة إلى الاتفاق، وأنا أحثهم بشدة على القيام بذلك

أكد المنسق الأوروبي لمفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني، اليوم الأربعاء، إنريكي مورا، أن لجنة مشتركة واتصالات ثنائية ومتعددة الأطراف ستعقد غداً الخميس، فيما حثت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، إيران، على العودة إلى الاتفاق النووي، قائلة إنها "آخر فرصة".

وقال مورا، في تغريدة على "تويتر" إن الجولة السابعة من المفاوضات ستتواصل في فيينا بعد مشاورات بين عواصم مختلفة.

ومن جهتها، حثت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، إيران، على العودة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015، قائلة إنها "آخر فرصة" أمامها لمعاودة الالتزام به، وذلك قبل يوم واحد فقط من الموعد المقرر لاستئناف المحادثات، حسب موقع العربية.

وقالت تروس لمؤسسة "تشاتام هاوس" للأبحاث: "هذه حقا آخر فرصة لإيران للعودة إلى الاتفاق، وأنا أحثهم بشدة على القيام بذلك، لأننا مصممون على العمل مع حلفائنا لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية"، مضيفة "لذا يجب عليهم العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، لأن من مصلحتهم القيام بذلك" في إشارة إلى الاتفاق النووي.

ومن جانب آخر، كان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، قد قال أمس الثلاثاء "إنه يخشى أن تكون إيران تسعى لكسب الوقت خلال هذه المفاوضات"، مضيفا أمام لجنة برلمانية فرنسية: "اليوم عناصر المناقشة التي استؤنفت غير مشجعة لأننا نشعر أن الإيرانيين يريدون أن يجعلوها تستمر، وكلما طالت مدة المحادثات زاد تراجعهم عن التزاماتهم.. واقتربوا أكثر من قدرتهم على امتلاك سلاح نووي".

يشار إلى أن المفاوضات لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، استؤنفت في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد توقف دام خمسة أشهر، لكنها توقفت مرة أخرى منذ الجمعة الماضي، فيما لا تزال الدول الأطراف في الاتفاق تطلب وقتا لدراسة مقترحات إيران.