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الادعاء الفرنسي يخلي سبيل المواطن السعودي الموقوف في قضية الصحفي خاشقجي

i24NEWS

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توضيح - سيارة شرطة في فرنسا ، 18 مارس 2020
LOU BENOIST / AFPتوضيح - سيارة شرطة في فرنسا ، 18 مارس 2020

السلطات الفرنسية، اعتقلت أمس الثلاثاء، شخصا يدعى خالد العتيبي - زعم بأنه كان ضمن الفريق الذي اغتال الصحافي

قام الادعاء الفرنسي اليوم الأربعاء, بإخلاء سبيل المواطن السعودي الذي ألقي القبض عليه في مطار بباريس، في وقت سابق فيما يتعلق بقضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي. 

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وأعلن الادعاء الفرنسي أن عملية التحقق من هوية المقبوض عليه خلصت إلى أن مذكرة الاعتقال لا تنطبق عليه، حسب موقع العربية   

وكانت السفارة السعودية في فرنسا طالبت بإخلاء سبيله وقالت في بيانلها : تود سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية فرنسا التوضيح بأن ما تم تداوله غير صحيح، وأن من تم إيقافه لا علاقة له في القضية المتناولة، وعليه فإن سفارة المملكة تطالب بإخلاء سبيله فوراً".

ويذكر أن السلطات الفرنسية، اعتقلت أمس الثلاثاء، شخصا يدعى خالد العتيبي - زعم بأنه كان ضمن الفريق الذي اغتال الصحافي السعودي خاشقجي عام 2018- في مطار شارل ديغول بينما كان يستعد للسفر إلى السعودية. وقد أكد مصدر في الشرطة الفرنسية نبأ الاعتقال.