على خطى الولايات المتحدة وأستراليا، بريطانيا تقرر مقاطعة أولمبياد بكين "دبلوماسيا"

قرار المقاطعة الدبلوماسية للأولمبياد الشتوية، جاء بسبب "الخلاف بين كانبيرا وبكين حول عدد من الملفات

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستقاطع دبلوماسيا أولمبياد بكين المرتقب مطلع العام المقبل، من خلال الامتناع عن إيفاد أي وزراء لحضور الفعاليات، مضيفا "لا أعتقد أن مقاطعة الأحداث الرياضية منطقية"، وأن المسألة متعلقة بـ "سياسة الحكومة"، على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان التي تتهم الصين بارتكابها.

وفي خطوة مماثلة، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم، أن مشاركة بلاده في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية "بكين 2022" ، ستقتصر على الرياضيين ولن تشمل أي تمثيل رسمي، مرجعا السبب إلى "انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانج ورفض بكين لقاء مسؤولين أستراليين".

وكانت الولايات المتحدة، قد أعلنت، الاثنين، مقاطعتها الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين، مبررة ذلك بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان لكن القرار لن يمنع الرياضيين الأميركيين من المشاركة في المسابقات.

وردا على المقاطعة الأمريكية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، أمس الثلاثاء، إن "الولايات المتحدة ستدفع ثمن خطوتها السيئة، ترقبوا ما سيحصل"، جراء قرارها بمقاطعتها الدبلوماسية للألعاب الأولمبية الشتوية، مضيفا أن "المسعى الأمريكي للتدخل في أولمبياد بكين الشتوي بدافع التحيز الإيديولوجي بناء على أكاذيب وشائعات، سوف يكشف فقط نوايا (الولايات المتحدة) الخبيثة".