متغير "أوميكرون" لفيروس كورونا يتهرب جزئيًا من حماية لقاح "فايزر

أظهرت الاختبارات المعملية الأولية التي أجريت يوم أمس (الثلاثاء) في جنوب إفريقيا أن الأجسام المضادة الناتجة عن لقاح فايزر قد تكون أقل فعالية بنسبة 40 مرة ضد متغير أوميكرون ، مقارنة بفعاليتها ضد سلالات أخرى من كورونا.

وهذه أول تجربة تبحث بشكل مباشر في الطريقة التي قد يتصرف بها "أوميكرون" لدى الأشخاص الذين تم تلقيحهم وأظهرت الاختبارات في أطباق المختبر باستخدام عينات من 12 شخصًا تم تطعيمهم بالكامل بلقاح "فايزر" أن المتغير "أوميكرون" يمكن أن يتجنب الحماية المناعية التي يوفرها اللقاح، ولكن ليس تمامًا.

وقال سيغال أليكس سيغال من معهد أبحاث الصحة الإفريقية في مدينة ديربان في جنوب أفريقيا، الذي قاد فريق الدراسة على "تويتر": "هناك انخفاض كبير جدًا في تحييد أوميكرون بواسطة مناعة BNT162b2 بالنسبة لفيروس الأسلاف"، مضيفًا أن "هروب أوميكرون من تحييد BNT162b2 غير مكتمل. والعدوى السابقة + التطعيم يساعدان في تحييده".

وأوضح سيغال: "أعتقد أن هذه الأخبار إيجابية للغاية. كنت أتوقع ما هو أسوأ"، مشيرًا إلى أن "الطفرات التي تميز متغير أوميكرون، بدت وكأنها يمكن أن تسمح له بالتهرب من المناعة التي توفرها اللقاحات إلى حد كبير"، وموضحًا: "هذا ليس البديل الذي نجا تمامًا..إنه يفلت بالتأكيد. إنه أمر سيء بالتأكيد. لكن يبدو لي أن هناك طرقًا للتعامل معه".

ولاحظ الباحثون أن متغير بيتا، الذي كان سائدًا في جنوب أفريقيا حتى وقت قريب، يتهرب أيضًا من الحماية المناعية. وكتبوا "النتائج التي قدمناها هنا مع أوميكرون تظهر هروبًا أكثر شمولاً".