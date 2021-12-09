y

عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • دولي
  • غانتس الى واشنطن للبحث في الرد عسكريًا على فشل المفاوضات مع ايران

غانتس الى واشنطن للبحث في الرد عسكريًا على فشل المفاوضات مع ايران

i24NEWS

دقيقة 2
وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، يقدم تصريحات خاصة عن ايران لقناة i24NEWS في يافا، إسرائيل، في 5 ديسمبر 2021.
i24NEWSوزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، يقدم تصريحات خاصة عن ايران لقناة i24NEWS في يافا، إسرائيل، في 5 ديسمبر 2021.

يرى غانتس أن "إيران تشكل تهديدًا للسلام العالمي والمنطقة وتسعى إلى أن تصبح تهديدًا وجوديًا لإسرائيل"

توجه وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس إلى الولايات المتحدة، فجر الخميس للاجتماع بكل من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن. وصرح غانتس أن الغاية من هذه الزيارة هي الخوض في عواقب فشل المحادثات النووية بين ايران والدول الأوروبية ولا سيما إمكانية الرد المحسوب والحاسم من خلال شن هجوم على منشأت نووية حيث قال "سنناقش في الاجتماعات سبل الحفاظ على التفوق الأمني لإسرائيل في المنطقة والتحديات الأمنية بما في ذلك التعامل مع العدوان الإيراني".

Video poster

وتأتي هذ الزيارة في ظل تعثر المحادثات النووية الأخيرة في فيينا، العاصمة النمساوية، حيث اعتبر الوزير غانتس أن "إيران تشكل تهديدًا للسلام العالمي والمنطقة وتسعى إلى أن تصبح تهديدًا وجوديًا لإسرائيل.

من جانبه، قال مسؤول أمريكي كبير لرويترز إنه سيتم التطرق خلال المحادثات بين ممثلي الدولتين، الى إمكانية شن هجوم على المنشآت النووية في الجمهورية الإسلامية، كملاذ أخير، وبحال انتهت الجهود الدبلوماسية الأخيرة في أوروبا الى الفشل.

يشار الى أن وزارة العدل الأمريكية، أعلنت أمس الأربعاء، عن مصادرة شحنتي أسلحة إيرانية، تشمل 171 صاروخا أرض - جو و8 مضادة للمدرعات بالإضافة إلى حوالي 1,1 مليون برميل من المنتجات النفطية الإيرانية في بحر العرب، كانت متجهة إلى مليشيات الحوثي في اليمن. هذا الى جانب إعلان خزينة المالية الأمريكية فرض عقوبات اقتصادية جديدة على أفراد وكيانات في ثلاث دول بينها ايران.