غانتس الى واشنطن للبحث في الرد عسكريًا على فشل المفاوضات مع ايران

يرى غانتس أن "إيران تشكل تهديدًا للسلام العالمي والمنطقة وتسعى إلى أن تصبح تهديدًا وجوديًا لإسرائيل"

توجه وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس إلى الولايات المتحدة، فجر الخميس للاجتماع بكل من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن. وصرح غانتس أن الغاية من هذه الزيارة هي الخوض في عواقب فشل المحادثات النووية بين ايران والدول الأوروبية ولا سيما إمكانية الرد المحسوب والحاسم من خلال شن هجوم على منشأت نووية حيث قال "سنناقش في الاجتماعات سبل الحفاظ على التفوق الأمني لإسرائيل في المنطقة والتحديات الأمنية بما في ذلك التعامل مع العدوان الإيراني".

وتأتي هذ الزيارة في ظل تعثر المحادثات النووية الأخيرة في فيينا، العاصمة النمساوية، حيث اعتبر الوزير غانتس أن "إيران تشكل تهديدًا للسلام العالمي والمنطقة وتسعى إلى أن تصبح تهديدًا وجوديًا لإسرائيل.

من جانبه، قال مسؤول أمريكي كبير لرويترز إنه سيتم التطرق خلال المحادثات بين ممثلي الدولتين، الى إمكانية شن هجوم على المنشآت النووية في الجمهورية الإسلامية، كملاذ أخير، وبحال انتهت الجهود الدبلوماسية الأخيرة في أوروبا الى الفشل.

يشار الى أن وزارة العدل الأمريكية، أعلنت أمس الأربعاء، عن مصادرة شحنتي أسلحة إيرانية، تشمل 171 صاروخا أرض - جو و8 مضادة للمدرعات بالإضافة إلى حوالي 1,1 مليون برميل من المنتجات النفطية الإيرانية في بحر العرب، كانت متجهة إلى مليشيات الحوثي في اليمن. هذا الى جانب إعلان خزينة المالية الأمريكية فرض عقوبات اقتصادية جديدة على أفراد وكيانات في ثلاث دول بينها ايران.