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بايدن: إرسال قوات أمريكية للدفاع عن اوكرانيا بوجه روسيا "ليس واردًا"

i24NEWS - AFP

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الرئيس الامريكي جو بايدن
Drew Angerer/AFPالرئيس الامريكي جو بايدن

الدفع بجيوش أمريكية للدفاع عن اوكرانيا "ليس بالأمر الوارد" باعتبار أنها ليست عضوًا في حلف شمال الأطلسي-الناتو

أكد رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، الأربعاء أن إرسال قوات أمريكية للدفاع عن أوكرانيا بوجه روسيا "ليس بالأمر الوارد" باعتبار أنها ليست عضوًا في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

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وقال بايدن إن "فكرة استخدام الولايات المتحدة بشكل أحادي القوة لمواجهة روسيا في حال غزت أوكرانيا، غير مطروحة للنقاش". وأضاف "لدينا واجب أخلاقي وقانوني تجاه حلفائنا في الناتو بموجب البند الخامس. إنه واجب مقدس. وذلك الواجب لا يشمل... أوكرانيا". 

ويأتي تصريح بايدن على خلفية لقاء قمة غير حضوري جرى الثلاثاء، جمع بينه وبين نظيره الروسي فلاديمير بوتين ونقلت وسائل إعلام عنه قوله "بأن روسيا ستتعرض لـ"عقوبات شديدة اقتصادية وغيرها" في حال وقع تصعيد عسكري في أوكرانيا. ومما قاله بايدن في بيان أنه أكد لبوتين "دعمه لسيادة أوكرانيا ووحدة وسلامة أراضيها" مضمنّاً "مخاوف" الولايات المتحدة وحلفائها حيال حشد تعزيزات روسية على الحدود مع أوكرانيا.