منظمة الصحة العالمية تدعو إلى التعجيل في التطعيم لتفادي الإصابة بالمتحور "أوميكرون"

ماريا فان كيرخوف: "لابد من التعجيل في إدارة اللقاحات، ومضاعفة الجهود لكسر سلاسل الانتقال"

دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، جميع الدول إلى "التعجيل في تطعيم الفئات الأكثر عرضة للخطر، في ظل مواجهة متغيرات وباء كورونا"، مشيرا إلى أنه "حتى لو كانت فعالية اللقاح أقل تجاه متحور 'أوميكرون'، يظل التطعيم أفضل من عدمه".

وأضاف تيدروس، خلال المؤتمر الصحفي الاعتيادي للمنظمة في جنيف، أمس الأربعاء، أن "بعض سمات أوميكرون تشير إلى أنه يمكن أن يحمل تأثيرا كبيرا على مسار وباء كورونا، ولكن لا يزال من الصعب معرفة ما سيكون عليه هذا التأثير بالضبط"، وفق ما أورده الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.

ولفت تيدروس إلى أن المنظمة "بدأت في رؤية صورة متسقة للزيادة السريعة في انتقال العدوى، على الرغم من أن المعدل الدقيق للزيادة بالنسبة للمتغيرات الأخرى لا يزال صعبا في الوقت الحالي، لذلك سيكون من المهم رصد ما يحدث في جميع أنحاء العالم بعناية، لفهم ما إذا كان بإمكان أومكيرون أن يتفوق على دلتا".

وأكدت رئيسة الفريق التقني المعني بوباء كورونا الدكتورة ماريا فان كيرخوف، أنه "لابد من التعجيل في إدارة اللقاحات، ومضاعفة الجهود لكسر سلاسل الانتقال"، مشيرة إلى أن "الأمر لا يعني أن الفيروس أصبح لا يقهر، لكنه أصبح يتكيف بشكل أفضل في استغلال الاتصال والتواصل بين بعضنا البعض" وأن "متحور أوميكرون يمثل مستوى وبعدا ومقياسا آخر للاستجابة التي قد نحتاج إليها".

وشدد مدير منظمة الصحة العالمية على أنه "يمكننا منع أوميكرون من أن يصبح أزمة عالمية في الوقت الحالي، ويمكننا منع ظهور متغيرات أخرى، لأنه آخذ بالتغير، لكن عزمنا الجماعي لا ينبغي أن يتغير".