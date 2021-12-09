السلطات اليونانية تُفرج عن رجل أعمال فرنسي إسرائيلي مدان بتهم فساد بعد توقيفه في مطار آثينا بموجب مذكرة دولية

حكمت محكمة سويسرية على شتاينميتز في 22 كانون الثاني/يناير 2021، بالسجن 5 سنوات، ودفع تعويض قدره 46 مليون يورو

ذكر مصدر قضائي يوناني، اليوم الخميس، أن السلطات اليونانية "أطلقت سراح رجل الأعمال الفرنسي الإسرائيلي بيني شتاينميتز (65 عاما) المدان بتهمة الفساد في رومانيا وسويسرا، بموجب مذكرة دولية" مع منعه من مغادرة الأراضي اليونانية، بعدما تم إيقافه عندما وصل بطائرة خاصة إلى مطار أثينا قادما من إسرائيل، في 24 تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم.

وأضاف المصدر أن "مكتب المدعي العام في أثينا يدرس متانة مذكرة التوقيف الدولية التي تتعلق بحكم بالسجن خمسة أعوام صدر في حق شتاينميتز في رومانيا في قضية إعادة ممتلكات بطريقة غير قانونية".

وسبق للسلطات الإسرائيلية، أن أوقفت شتاينميتز في آب/أغسطس 2017، مع إسرائيلي آخر يدعى تال سيلبرستاي، المستشار السابق للمستشار النمسوي السابق كريستيان كيرن، في تحقيق دولي في وقائع مشبوهة تتعلق بغسل أموال.

وحُكِم على الإثنين معا، غيابيا في رومانيا، في 17 كانون الأول/ديسمبر 2020، بالسجن 5 سنوات لكل منهما، بعد إدانتهما بـ "تشكيل جماعة إجرامية منظمة" في قضية تعود إلى السنوات من 2006 إلى 2008 كبدت الدولة الرومانية خسائر قيمتها 135 مليون يورو.

كما حكمت محكمة سويسرية على شتاينميتز في 22 كانون الثاني/يناير 2021، بالسجن 5 سنوات، ودفع تعويض قدره 46 مليون يورو، في قضية فساد أخرى مرتبطة بتراخيص مناجم، كما اتُهِم برشوة موظفين حكوميين في غينيا.

ومُنح شتاينميتز تصريحًا يسمح له بدخول الأراضي السويسرية للمشاركة في محاكمته، ومثل حرا خلال محاكمته في سويسرا، وسُمِح له بالمغادرة على الرغم من إدانته.