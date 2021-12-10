جانتس لمسؤولين في واشنطن: "إيران تبني قواتها لتنفيذ هجوم في الشرق الأوسط"

غانتس يعرض في واشنطن حجم العدوان الإيراني وانتشار المليشيات والاسلحة الايرانية في الشرق الأوسط

التقى وزير الأمن الاسرائيلي بني غانتس أمس (الخميس) خلال زيارته السياسية للولايات المتحدة برؤساء معاهد بحثية وكبار الباحثين في واشنطن، إلى جانب رئيس قسم الأمن السياسي بوزارة الدفاع زهار فيلتي ومرفق الجيش الإسرائيلي في الولايات المتحدة، الجنرال هيدي زيلبرمان، في جلسة نوقش فيها انتشار العدوان الإيراني في الشرق الأوسط، وعرض عليهم حقيقة وجود مليشيات وأسلحة ايرانية وطائرات بدون طيار في منطقة الشرق الأوسط.

وقال غانتس لكبار الباحثين: "في الأشهر الأخيرة، كشفنا عن عدد من الفعاليات المقلقة عن عدوان إيران في المنطقة. أولاً، قدمت للعالم تفاصيل عن القاعدة في كاشان، حيث يتدرب المبعوثون الإيرانيون حول العالم على تشغيل العبوات الناسفة". ثانيًا، كشفنا أن إيران تنفذ أيضًا هجمات متفجرة بطائرات بدون طيار".

وشدد غانتس في الاجتماع على أن هدف إيران هو أن تفرض أيديولوجيتها في المنطقة وحول العالم. وقال وزير الأمن للباحثين: "لقد تحدثت العام الماضي مع وزراء دفاع من مختلف أنحاء العالم، من أمريكا الجنوبية إلى إفريقيا، وجميعهم منزعجون من تورط إيران في الإرهاب في مناطقهم من خلال مبعوثين ومنظمات إرهابية".