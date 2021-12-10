خاص لـ i24NEWS: اجتماع مرتقب يوم 22 ديسمبر الجاري بين وزراء خارجية أمريكا وإسرائيل والمغرب للاحتفال بالاتفاق الثلاثي

الاقتراح جاء بمبادرة من وزير الخارجية الأمريكي الذي يحرص على الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى للاتفاق الثلاثي

وفقا لمصادر خاصة لـ i24NEWS يجري التحضير لاجتماع رفيع المستوى افتراضيا مرتقب يوم 22 ديسمبر/كانون الأول الجاري بين وزراء خارجية أمريكا وإسرائيل والمغرب، مؤكدا على أن الاقتراح جاء بمبادرة من وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين، الذي يحرص على الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى للاتفاق الثلاثي.

يأتي هذا الاجتماع المرتقب عشية الذكرى الأولى للاتفاق الثلاثي بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة، الموقع يوم 22 ديسمبر/كانون الأول من عام 2020 في القصر الملكي بالرباط أمام الملك محمد السادس.

وكان من المقرر عقد هذا الحفل حضوريا، لكن المخاوف من تفشي المتحور "أوميكرون" من وباء كورونا، إلى جانب إغلاق الحدود الجوية بين المغرب وإسرائيل، دفعت إلى تفضيل خيار تنظيم هذا الاجتماع الاحتفالي افتراضيا.

وكان بيان صادر يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، عقب الاجتماع الذي عقد في واشنطن وزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكن ونظيره المغربي ناصر بوريطة، حيث جددت الولايات المتحدة من خلاله دعمها لمخطط الحكم الذاتي التي قدمته المملكة باعتبارها الحل الواقعي الوحيد لنزاع الصحراء، حيث تم التركيز في اللقاء التركيز على الاتفاقية الثلاثية "المهمة جدا" المبرمة بين الولايات المتحدة والمغرب وإسرائيل، والتي تنص على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وعلى اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المملكة الكاملة على الصحراء.

وقال المتحدث باسم الدبلوماسية الأمريكية نيد برايس. "نواصل اعتبار مخطط الحكم الذاتي المغربي جاد وذي مصداقية وواقعي".