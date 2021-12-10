الأمين العام لحلف الناتو يرفض طلب روسيا منع أوكرانيا من الانضمام للحلف

رفض الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرج، مساء اليوم الجمعة، طلب روسيا منع أوكرانيا من الانضمام للحلف، مشيرا إلى أن"علاقة حلف شمال الأطلسي بأوكرانيا ستقرّرها الدول الثلاثون الأعضاء في الحلف وأوكرانيا - ولا أحد سواها".

جاءت تصريحات ينس ستولتنبرج في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني الجديد أولاف شولتز، "لا يمكننا أن نقبل أن تحاول روسيا إعادة إرساء نظام تكون للقوى الكبرى فيه، مثل روسيا، مناطق نفوذ، ويمكنها فيه أن تتحكّم أو تقرّر ما يمكن أن يفعله أعضاء آخرون".

وكانت روسيا طالبت الحلف بأن يلغي رسميا قراره الصادر عام 2008 بفتح الباب أمام انضمام جورجيا وأوكرانيا.

وشددت الخارجية الروسية، في بيان، الجمعة، على "ضرورة تقديم ضمانات لموسكو بوقف توسع التكتل العسكري شرقا بما يصب في مصلحة الغرب"كما طالبت الحلف بـ "وقف إجرائه مناورات عسكرية بالقرب من حدود روسيا، وأشار الى أن هذا المقترح وغيره من المقترحات الأمنية سيتم الكشف عنها "في المستقبل القريب".

وكان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن قد عقدا هذا الأسبوع قمة افتراضية طلب خلالها بوتين ضمانات مكتوبة بعدم توسع الحلف الأطلسي باتجاه الشرق.

وفي الأسابيع القليلة المنصرمة نقلت روسيا نحو 100 ألف جندي إلى مناطق قريبة من الحدود الأوكرانية.