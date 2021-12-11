الرئيس الأمريكي يجري أول اتصال هاتفي مع المستشار الألماني الجديد

قال الرئيس الأمريكي في تغريدة على تويتر، "تحدّثت اليوم مع المستشار الألماني لتهنئنه بمنصبه الجديد".

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه أجرى أول اتصال هاتفي له مع المستشار الألماني الجديد، أولاف شولتز، لتهنئته بتولّيه منصبه، مشيراً إلى أنه بحث معه التوتّرات الراهنة على الحدود بين أوكرانيا وروسيا.

وقال الرئيس الأمريكي في تغريدة على تويتر، "تحدّثت اليوم مع المستشار الألماني لتهنئنه بمنصبه الجديد"، مضيفا، "أتطلّع إلى العمل معاً بشكل وثيق بشأن مجموعة كاملة من التحدّيات العالمية، بما في ذلك الجهود التي تُبذل عبر الأطلسي للتصدّي للتعزيزات العسكرية المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها روسيا على طول حدودها مع أوكرانيا".

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي كان قد أجرى اتصالا مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بخصوص التوترات حول أوكرانيا، وهدد بفرض عقوبات على روسيا فى حال التصعيد العسكرى فى أوكرانيا، فيما رفض بوتين الاتهامات الغربية لروسيا ولفت الانتباه إلى تصرفات الجانب الأوكراني.