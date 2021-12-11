روسيا تطالب حلف شمال الأطلسي بعدم ضم أوكرانيا وجورجيا و الناتو يرفض الطلب

طالب بيان للخارجية الروسية، حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بوقف اجرائه مناورات عسكرية بالقرب من حدود روسيا

طالبت روسيا، أمس الجمعة، حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بأن يلغي رسميا قراره الصادر عام 2008 بفتح الباب أمام انضمام جورجيا وأوكرانيا، فيما رفض الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، طلب روسيا من الغرب سحب الدعوة التي وجّهها إلى أوكرانيا للانضمام إلى الحلف.

طالب بيان للخارجية الروسية، حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بوقف اجرائه مناورات عسكرية بالقرب من حدود روسيا، مشيرا الى أن هذا المقترح وغيره من المقترحات الأمنية سيتم الكشف عنها "في المستقبل القريب".

ومن جهته، قال ينس ستولتنبرغ، في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس، إنّ "علاقة حلف شمال الأطلسي بأوكرانيا ستقرّرها الدول الثلاثون الأعضاء في الحلف وأوكرانيا - ولا أحد سواها". مضيفا "لا يمكننا أن نقبل أن تحاول روسيا إعادة إرساء نظام تكون للقوى الكبرى فيه، مثل روسيا، مناطق نفوذ، ويمكنها فيه أن تتحكّم أو تقرّر ما يمكن أن يفعله أعضاء آخرون (...) لن نقوم بأي تسوية على حقّ كلّ دولة في أوروبا في اختيار مصيرها".

وكان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأميركي جو بايدن قد عقدا هذا الاسبوع قمة افتراضية طلب خلالها بوتين ضمانات مكتوبة بعدم توسع الحلف الأطلسي باتجاه الشرق.

يشار إلى أن شرق أوكرانيا يشهد نزاعاً بين كييف والانفصاليين الموالين لروسيا منذ سبعة أعوام. وقد خلّف أكثر من 13 ألف قتيل فيما تعطّلت تسويته السياسية التي نصت عليها اتفاقات مينسك العام 2015.