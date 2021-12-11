واشنطن في منافسة مع فرنسا تعرض على أثينا صفقة فرقاطات

أكدت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، أنّها وافقت على مشروع اتفاق لبيع اليونان أربع فرقاطات حربية

أعلنت الإدارة الأمريكية، أمس الجمعة، الموافقة على عقد بيع محتمل تشتري بموجبه اليونان أربع فرقاطات، لتدخل بذلك واشنطن في منافسة مباشرة مع باريس التي عقدت في سبتمبر/أيلول الماضي اتفاقاً أولياً مع أثينا تشتري بموجبه البحرية اليونانية ثلاث فرقاطات فرنسية الصنع.

وأكدت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، أنّها وافقت على مشروع اتفاق لبيع اليونان أربع فرقاطات حربية مع عتادها مقابل 6,9 مليارات دولار، بالإضاف إلى تحديث فرقاطات يونانية من طراز "ميكو" بمبلغ يقدر بنحو 2,5 مليار دولار.

وأضاف البيا أن العقد "سيرسي على الفائز بمناقصة دولية" لتحديث البحرية اليونانية، ملمحا إلى أن الاتفاقية التي أعلنها قادة يونانيون وفرنسيون في 28 أيلول/سبتمبر في باريس ليست نهائية.

يذكر أنه في 28 سبتمبر/أيلول، أعلن الرئيس الفرنسي أن اليونان ستشتري بموجب اتفاق، 3 فرقاطات من فرنسا، في إطار "شراكة استراتيجية" أكثر عمقاً بين البلدين للدفاع عن مصالحهما المشتركة في البحر المتوسط.

ووجه الاتفاق رسالة من باريس بعد خسارتها عقداً بمليارات اليوروهات مع أستراليا لتزويدها بغواصات، بعد أن أعلنت كانبيرا أنها ستوقع عقداً مع الولايات المتحدة لشراء غواصات تعمل بالدفع النووي.