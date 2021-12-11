مجلس النواب الأمريكي يصادق على تمرير قانون لوقف برنامج الطائرات المسيرة الإيرانية

بموجب مشروع القانون الأمريكي ستمنع إيران والجماعات المتحالفة معها من الحصول على طائرات دون طيار

أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يستهدف وقف برنامج الطائرات المسيرة الإيرانية، وقالت اللجنة إن "مشروع القانون يسمح بالرد على التهديد الذي تشكله إيران على الولايات المتحدة وشركائها".

وأضافت اللجنة قائلة:" نلاحظ تزايد عدوانية إيران والمليشيات الإرهابية المتحالفة معها في منطقة الشرق الأوسط". حسب موقع العين الإخبارية

وبموجب مشروع القانون الأمريكي ستمنع إيران والجماعات المتحالفة معها من الحصول على طائرات دون طيار يمكن استخدامها في الهجمات ضد الولايات المتحدة أو شركائها.

وقدم مشروع قانون، كل من رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي الديمقراطي جريجوري ميكس، والعضو الجمهوري الأول في اللجنة مايكل ماكول، ورئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الديمقراطي تيد دوتش، وكبير الجمهوريين في اللجنة الفرعية جو ويلسن.

ومن جهتها، ذكرت قناة "إيران إنترناشيونال" الإيرانية المعارضة، أن عددا لم تحدده من أعضاء مجلس النواب الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، قدموا خطة لوقف برنامج الطائرات الإيرانية من دون طيار، موضحة أن "الخطة الأمريكية المقدمة للكونجرس تنص على أن أي تعاون مع إيران في مجال أنشطة الطائرات بدون طيار يخضع للعقوبات الأمريكية ضد برنامج أسلحتها التقليدية".