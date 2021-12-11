حسب التقارير الواردة من عاصمة النمسا، فإن الاجواء السائدة وبشهادة الطرفين لا تزال ايجابية

نشرت وكالة الأنباء الايرانيّة (ارنا) تقريرًا يفيد انه بحسب المعلومات الواردة من عاصمة النمسا، فإن "الاجواء السائدة وبشهادة الطرفين لا تزال ايجابية لكن هناك محاولات واشنطن واسرائيل المستديمة والرامية الى تعكيرها".

وتفيد التقارير ان "عملية التدقيق والبتّ في النصوص المقدمة خلال الجولة الجديدة من مفاوضات فيينا، لم تنحصر في اطار فرق الخبراء فحسب وانما يدأب الجانبان على تنظيم اجتماعات تشاورية بمختلف المستويات لهذا الغرض؛ وهو ما حدث خلال الايام الماضية في عاصمة النمسا، حيث استعرض المتفاوضون المسودة الايرانية التي ترتكز على الغاء الحظر علي ايران".

وفي سياق متصل، تتوقع ايران من القوى العالمية ان تقوم بتسهيل مسار المفاوضات واظهار حسن النية والرغبة في استمرار المفاوضات والتوصل الى اتفاق جيد.

واضاف التقرير انه "من اجل مزيد من التاثير على الجو السائد في هذه المفاوضات، ادعت وسائل اعلام تابعة لاسرائيل بان الجانبين (راب مالي و وزير الامن الاسرائيلي)، توافقا على اجراء مناورة عسكرية تحاكي استهداف المنشآت النووية الايرانية، و"حددا مهلة لتنفيذ هذا الخيار اذا ما باءت المفاوضت بالفشل".

وبحسب التقرير انه "على ضوء هذه المحاولات، يستخلص المتابعون بان الجانب الاسرائيلي مستاء من الجو الراهن الذي ساد المفاوضات بين ايران والخماسية الدولية لحد الان، وان اسرائيل لن تدخر اي جهد او وسيلة لتعكيرها".