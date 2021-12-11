غانتس اصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لشن هجوم على إيران

أطلع وزير الامن الاسرائيلي بيني غانتس وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ووزير الخارجية بلينكن في نهاية الأسبوع على أنه أصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لشن هجوم على إيران.

وبحسب موقع يديعوت احرونوت الاسرائيلي، قال مصدر أمني رفيع إن إسرائيل واثقة من ان إيران تقترب من الحصول على قنبلة نووية. وقال "لن يكونوا في عجلة من أمرهم لعبور نسبة الحد الاقصى التي تمكنهم من انتاج نووي لأنهم يفهمون جيدًا معنى ذلك، لكننا نتابع الموضوع".

وقال غانتس: "لا شك ان ايران مشكلة للعالم وفي نفس الوقت اسرائيل تجهز قدراتها، لقد وجدت حكومة واعية في واشنطن، أخبرتهم أن إيران هي أولاً وقبل كل شيء مشكلة عالمية وإقليمية، وثانيا تشكل خطرًا على إسرائيل". واضاف غانتس: "أسمع من قادة العالم مدى إلحاق إيران الضرر بأمنهم".

وقال: "بسبب ذلك، سنركز على عدم السماح لإيران بالمضي قدمًا في برنامجها النووي وإلى جانب علاقاتنا القوية مع الدول، تحتاج إسرائيل إلى أن تكون قوية بقدراتها. قلنا للاميركيين اننا اصدرنا تعليمات للجيش بالاستعداد لخيار عسكري ولن نحدد المواعيد".