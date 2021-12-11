مجموعة السبع تريد إظهار جبهة موحدة ضد "المعتدين العالميين"

وزراء خارجيّة مجموعة السبع بالمناورات الروسية عند الحدود الأوكرانية

اجتمع وزراء خارجيّة مجموعة السبع، السبت في ليفربول بشمال إنكلترا لإظهار وحدتهم في مواجهة "المعتدين العالميّين"، منددين بالمناورات الروسية عند الحدود الأوكرانية.

وقالت وزيرة الخارجيّة البريطانيّة ليز تراس التي تتولّى بلادها رئاسة مجموعة السبع "يجب أن نتحد بقوة لمواجهة المعتدين الذين يحاولون تقييد مجال الحرية والديموقراطية".

واضافت تراس في افتتاح الاجتماع الذي يستمر يومين "لذا السبب يجب أن نتحدث بالتأكيد بصوت واحد"، داعية إلى التفكير في "تقليص التبعية الاستراتيجية" وتعزيز "البنية الأمنية" للقوى الكبرى التي تقول إنها تنتمي إلى المعسكر الديموقراطي في مواجهة "الأنظمة الاستبدادية".

ولم تسم الوزيرة البريطانية الخصوم، لكن هذه التصريحات تندرج في إطار الرغبة الأميركية خصوصا في إشراك مجموعة السبع في الإستراتيجية الغربية لمواجهة طموحات الصين على الساحة العالمية.

لكن هناك خصما آخر مستهدف على المدى القريب. إنها موسكو التي تتهمها واشنطن والأوروبيون وكييف منذ أسابيع بالقيام باستعدادات لغزو أوكرانيا على الأرجح، لكن الكرملين ينفي ذلك