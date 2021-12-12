مصدر دبلوماسي: الأمريكيون لم يعبروا عن معارضتهم للاستعدادات الإسرائيلية عندما قدم لهم غانتس الموعد النهائي

أكد وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، أنه أبلغ الأمريكيين أنه حدد موعدًا نهائيًا للوقت الذي سيحتاجه الجيش الإسرائيلي، حتى يستكمل الاستعدادات لشن هجوم على إيران.

وقال مصدر دبلوماسي، إن الأمريكيين لم يعبروا عن معارضتهم للاستعدادات الإسرائيلية عندما قدم لهم غانتس الموعد النهائي، حسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وكان غانتس، قد أكد الجمعة الماضي، أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية "تفقد صبرها" وتدرك أن إيران تحاول إطالة أمد المفاوضات، مضيفاً أنه لم يتم إحراز أي تقدم في الجولة الأخيرة من المفاوضات في فيينا بهدف إحياء الاتفاق النووي المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

وأشار غانتس، أن إيران تقترب من تخصيب كمية اليورانيوم اللازمة لصنع قنبلة نووية وأنه سيكون من الأسهل العمل ضد طهران قبل أن تتجاوز هذا الحد.

وكان مسؤول أمريكي كبير قال لوكالة "رويترز" الخميس الماضي، إن من المتوقع أن يناقش قادة الدفاع الأمريكيون والإسرائيليون إجراء تدريبات عسكرية محتملة استعدادا لسيناريو تدمير المنشآت النووية الإيرانية إذا أخفقت الدبلوماسية وإذا طلب زعيما الدولتين ذلك.

يشار إلى أن بيني غانتس التقى الخميس الماضي، بوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وركزت المحادثات بشكل أساسي على إيران وسعيها المستمر للحصول على القدرة النووية.