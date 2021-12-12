وزيرة الخارجية الألمانية تحذر ايران من نفاد الوقت: لم يحدث اي تقدم في مفاوضات فيينا

تابعت باربوك : "نحن نعمل بشكل مكثف على حل دبلوماسي لإنقاذ الاتفاق النووي". مؤكدة أن "الوقت ينفد".

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالنا بيربوك، أمس السبت، بأنه لم يتم إحراز أي تقدم في محادثات فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي، ومن أن الوقت ينفد أمام إيران لإيجاد سبيل لإحياء الاتفاق المبرم عام 2015 بين القوى العالمية و طهران.

وأضافت بيربوك، في تصريحات للصحفيين أدلت بها باربوك على هامش اجتماع لمجموعة السبع في مدينة ليفربول بإنجلترا : "في الأيام التي مرت، أصبح من الواضح أننا لم نحرز أي تقدم. مقترحات إيران الجديدة أخرت المفاوضات لمدة 6 أشهر وأزيل كل شيء عن الطاولة". حسب وكالة رويترز

وتابعت باربوك : "نحن نعمل بشكل مكثف على حل دبلوماسي لإنقاذ الاتفاق النووي". مؤكدة أن "الوقت ينفد".

من جانب آخر، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، عقد لقاء بين علي باقري كني، كبير المفاوضين الإيرانيين وكبار المفاوضين من ثلاث دول أوروبية في فيينا، أمس السبت ، وأنه من المقرر عقد اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف بين الوفود، اليوم الأحد.

وأكد باقري بأنه متفائل بشأن التوصل إلى اتفاق في محادثات فيينا، مشيرًا إلى أن إيران جاءت إلى طاولة المفاوضات بنفس المواقف التي كانت عليها الأسبوع الماضي ولم تتراجع، حسب موقع ايران اينترنشنال.

يذكر أن المحادثات في فيينا استؤنفت لمحاولة إحياء الاتفاق النووي، ويسعى الجانبان لسبر آفاق النجاح بعد أحدث النقاشات خلال المفاوضات المتعثرة.