تقرير: المغرب يريد من إسرائيل مساعدته لشراء طائرات شبح "اف 35" من الولايات المتحدة

بحسب التقرير، الطلب المغربي طرح خلال زيارة وزير الامن الإسرائيلي بيني غانتس الى المغرب

أفاد موقع "ماكو" الإسرائيلي انه الى جانب شراء المغرب أسلحة من إسرائيل في اطار توثيق العلاقات بين الجانبين، أفادت مواقع مغربية ان الرباط توجهت الى إسرائيل بطلب ممارسه ضغوطات على الولايات المتحدة لتبيع لها طائرات شبح من طراز F-35 .

وبحسب التقارير، فان هذا الموضوع استعرض خلال زيارة وزير الامن الإسرائيلي بيني غانتس الى المملكة كطلب شخصي من الملك. وبحسب "ماكو" فان المغرب حاليا في مرحلة يقوم بها بتعزيز قدراته الأمنية بشكل كبير وواسع، وتشمل العملية شراء أسلحة بمليارات الدولارات لتحديث الجيش الذي يواجه عددا من التحديات الأمنية.

وذكر التقرير انه بموجب تقارير أجنبية فان ضباطا استخباراتيون في المغرب قالوا ان الجزائر تنوي قريبا اشعال الأوضاع على الحدود المشتركة، ولمواجهة هذه التحديات الامنية، فان المملكة في خضم عملية شراء ضخمة مع إسرائيل تشمل طائرات بدون طيار وأنظمة مختلفة. وأضاف التقرير ان المملكة منذ فترة طويلة تسعى لشراء طائرات الشبح من الولايات المتحدة، وحاليا تأمل أن تساعد العلاقات مع إسرائيل على ابرام الصفقة.

سلاح الجو المغربي يمتلك حاليا 100 طائرة حربية، تشمل طائرات قديمة من طراز ميراج F1، طائرات F-5 وطائرات F-16C/D، ومؤخرا وقعت المملكة على صفقة لشراء 25 طائرة من طراز F-16V، وهو الطراز الاحدث لهذا النوع من الطائرات وفي اطار الصفقة ستقوم تحديث طائراتها القديمة من هذا الطراز.

وتستخدم المملكة حاليا طائرات مسيرة إسرائيلية من طراز "هرون" وأيضا أنظمة لاعتراض طائرات بدون طيار من انتاج "سكيلوك"، مركبات محصنة وغير محصنة، كما تنوي المغرب ان تشتري من إسرائيل أنظمة لاعتراض الصواريخ من طراز "باراك 8"، وطائرات مسيرة انتحارية.