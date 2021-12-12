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إيران تؤكد تحقيق تقدم في مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي

i24NEWS - AFP

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أعضاء وفود من أطراف المفاوضات حول الملف النووي الإيراني، ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وإيران، يحضرون اجتماعًا في فندق جراند في فيينا أثناء محاولتهم استعادة الاتفاق في 17 أبريل 2021.
AFP PHOTO / EU DELEGATION IN VIENNAأعضاء وفود من أطراف المفاوضات حول الملف النووي الإيراني، ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وإيران، يحضرون اجتماعًا في فندق جراند في فيينا أثناء محاولتهم استعادة الاتفاق في 17 أبريل 2021.

كبير المفاوضين الإيرانيين يعلن إحراز تقدم في تحديد جدول أعمال الموضوعات التي ستناقش في فيينا

أكد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري الأحد إحراز تقدم في تحديد جدول أعمال الموضوعات التي ستناقش في المحادثات الجارية حاليا في فيينا لانقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي لبلاده.

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وقال باقري في تصريحات أوردتها وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (ارنا) بالعربية إن "الجانبين يمضيان قدما من أجل التوصل إلى إجماع واضح بشأن نطاق وحدود القضايا التي ستدرج في جدول المفاوضات".

واعتبر الدبلوماسي الإيراني ذلك "انجازا جيدا... لو تمكنا خلال المرحلة الراهنة من التوصل الى هذا الاجماع، سيكون مهما لأنه منذ البداية كانت هناك خلافات بين الطرفين في هذا الخصوص". 

بعد توقف لخمسة أشهر، استؤنفت المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي الإيراني في 29 تشرين الثاني/نوفمبر في فيينا. وتشارك في المحادثات الدول التي لا تزال أطرافًا في الاتفاق المبرم عام 2015، وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين وروسيا وإيران.

أما الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديا من الاتفاق عام 2018 وأعادت فرض عقوبات على طهران في عهد الرئيس دونالد ترامب، فتشارك في المفاوضات بشكل غير مباشر.

ونصّ اتفاق فيينا على رفع جزء من العقوبات التي تخنق اقتصاد إيران مقابل تقييد برنامجها النووي ووضعه تحت رقابة صارمة من الأمم المتحدة.

ووفق علي باقري، أثارت الحكومة الإيرانية الجديدة التي تولت السلطة في حزيران/يونيو بقيادة الرئيس المحافظ إبراهيم رئيسي، نقاطا إضافية الى ما تفاوضت عليه الحكومة الإصلاحية السابقة. 

وأوضح أن الحكومة تشدد على أنه "يتعيّن على الأميركيين أن يتحملوا مسؤولية الغاء الحظر، لأن ذلك يشكل المحور الرئيسي لعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي".

وقدمت طهران نصين للتفاوض أحدهما بشأن العقوبات والآخر بشأن المفاوضات بشأن نشاطها النووي.