ممثل روسيا: "مفاوضات فيينا لم تكن سوى تضييع وقت من جانب إيران"

أوليانوف: "الإيرانيون ارتكبوا أخطاء في البداية، ولم يكن لديهم شيء جديد لقوله، وكانت تجري نقاشات طبيعية جدا"

أكد ممثل روسيا في مفاوضات فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن ما حدث الأسبوع المنصرم في المفاوضات كان "مجرد مضيعة للوقت من قبل المتفاوضين الإيرانيين"، مضيفا "ارتكبوا أخطاء في البداية، ولم يكن لديهم شيء جديد لقوله، وكانت تجري نقاشات طبيعية جدا".

وأضاف أوليانوف، أنه عندما تنعقد اجتماعات على هذا المستوى الرفيع فإن التوقع العام هو أن تصل هذه الاجتماعات إلى نتيجة، معلنا عن بقاء الخلافات في هذه المفاوضات دون حل، حسب موقع "إيران إنترناشيونال"

وأعرب أوليانوف، عن أسفه إزاء "معارضة المفاوضين الإيرانيين للمفاوضات السابقة"، مشددا أيضا على الإرادة المشتركة لروسيا والولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووي.

يشار إلى أن وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، قد قالت أمس الأحد "إنها الفرصة الأخيرة أمام إيران للمجيء إلى طاولة المفاوضات مع حل جدي لهذه المشكلة"، مضيفة "لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي".

ومن جهته، قال سابقا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، حول عقوبات البرلمان البريطاني الأخيرة ضد إيران: "مثل هذه القضايا ليست بناءة فحسب، بل تؤدي إلى تعقيد الأوضاع والقضايا بشكل مباشر".