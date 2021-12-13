العلاقات الإسرائيلية الإماراتية: تبادل مدرسي بين طلاب الثانوية من القدس ودبي

"الاتفاقات الإبراهيمية تمثل فرصة تاريخية لجميع سكان إسرائيل ودول الخليج، وخاصة الأطفال"

وصل وفد طلابي يتكون من 16 تلميذا، من مدرسة ثانوية من مدينة القدس إلى دبي، هذا الأسبوع، في إطار التبادل المدرسي بين الشباب الإسرائيلي والشباب الإماراتي، وتقف وارء هذا المشروع، شركة «PICO Kids Ambassadors» الإسرائيلية، بهدف تعزيز التبادل والتعاون بين طلاب المدارس الثانوية في جميع أنحاء العالم، لا سيما فيما يتعلق بقضية التحديات الرئيسية التي تواجه البشرية مثل تغير المناخ.

وقال عضو مجلس إدارة شركة «PICO»، إيلي وورتمان، أن "الاتفاقات الإبراهيمية تمثل فرصة تاريخية لجميع سكان إسرائيل ودول الخليج، وخاصة الأطفال"، وفق ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف وورتمان، أن "الأطفال يتمتعون بوجهة نظر فريدة"، مشيرا إلى أنهم "يحملون في داخلهم رغبة في الابتكار وتخيل عالم الغد بطريقة مختلفة تمامًا عن الكبار".

وعملت الشركة، هذا الأسبوع، على تطوير مهمة التبادل المدرسي بين دبي والقدس، بالتعاون مع العديد من المؤسسات والمدارس، بما في ذلك "مدرسة تعليم" والشركة الأمريكية "معهد إبراهيم اتفاقات السلام"، والجمعية الإسرائيلية "حفلة معا من أجل إسرائيل".

وتمكن برنامج «PICO Kids Ambassadors» ، منذ إطلاقه العام الماضي، من إرسال وفود طلابية من القدس إلى هونج كونج وشنغهاي، بفضل شراكاته العديدة حول العالم.