المحكمة الجنائية الدولية تطلب المساعدة لاعتقال سيف الإسلام القذافي

طالبت المحكمة الجنائية الدولية دول العالم بالتعاون لاعتقال سيف الإسلام القذافي، المتواجد ضمن قائمة الترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا، جاء هذا بحسب موقع صحيفة الشروق العربي.

وذكرت المحكمة في تغريدة لها على تويتر- أن “سيف الإسلام لا يزال طليقا وهو مدان بجرائم ضد الإنسانية”.

وبحسب موقع المحكمة الجنائية الدولية فإن مذكرة اعتقال سيف الإسلام القذافي صدرت في 27 جوان 2011، وهو ليس معتقلا.

وفي 22 نوفمبر 2021، ردت المفوضية العليا للانتحابات في ليبيا على مطالب برفض ترشح سيف الإسلام القذافي، الإثنين، ووصفت مسألة ترشحه بـ”القانوني”.

وأكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح، أنه ليس من حق الادعاء العام العسكري التدخل في عملها، وأنّ ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية سليم من الناحية القانونية.