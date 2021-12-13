عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • دولي
  • المحكمة الجنائية الدولية تطلب المساعدة لاعتقال سيف الإسلام القذافي

المحكمة الجنائية الدولية تطلب المساعدة لاعتقال سيف الإسلام القذافي

i24news

دقيقة 2
سيف الإسلام، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، يسجل ترشيحه للانتخابات الرئاسية في البلاد الشهر المقبل ، في سبها ، ليبيا ، الأحد 14 نوفمبر 2021.
(Libyan High National Elections Commission via AP)سيف الإسلام، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، يسجل ترشيحه للانتخابات الرئاسية في البلاد الشهر المقبل ، في سبها ، ليبيا ، الأحد 14 نوفمبر 2021.

ذكرت المحكمة في تغريدة لها على تويتر- أن “سيف الإسلام لا يزال طليقا وهو مدان بجرائم ضد الإنسانية”

طالبت المحكمة الجنائية الدولية دول العالم بالتعاون لاعتقال سيف الإسلام القذافي، المتواجد ضمن قائمة الترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا، جاء هذا بحسب موقع صحيفة الشروق العربي.

وذكرت المحكمة في تغريدة لها على تويتر- أن “سيف الإسلام لا يزال طليقا وهو مدان بجرائم ضد الإنسانية”.

Video poster

وبحسب موقع المحكمة الجنائية الدولية فإن مذكرة اعتقال سيف الإسلام القذافي صدرت في 27 جوان 2011، وهو ليس معتقلا.

وفي 22 نوفمبر 2021، ردت المفوضية العليا للانتحابات في ليبيا على مطالب برفض ترشح سيف الإسلام القذافي، الإثنين، ووصفت مسألة ترشحه بـ”القانوني”.

وأكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح، أنه ليس من حق الادعاء العام العسكري التدخل في عملها، وأنّ ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية سليم من الناحية القانونية.

https://twitter.com/i/web/status/1470089732164136963 ...

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .