الصحة العالمية : أوميكرون موجود على الأرجح في معظم الدول و ينتشر بوتيرة سريعة و غير مسبوقة

"77 دولة أبلغت حتى الآن عن إصابات بأوميكرون، لكن الواقع هو أن أوميكرون موجود على الأرجح في معظم الدول

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، اليوم الثلاثاء، أن المتحوّر الجديد لفيروس كورونا اوميكرون، ينتشر بوتيرة سريعة و غير مسبوقة وأصبح على الأرجح متفشي في معظم دول العالم.

وقال غيبرييسوس، في مؤتمر صحافي، إن "77 دولة أبلغت حتى الآن عن إصابات بأوميكرون، لكن الواقع هو أن أوميكرون موجود على الأرجح في معظم الدول حتى لو لم يتمّ رصد الحالات بعد. أوميكرون ينتشر بوتيرة لم نرَ مثلها من قبل مع أي متحوّر آخر"، مضيفا "نحن قلقون حيال واقع أن الناس يتعاملون مع أوميكرون على أنها حميدة ... حتى لو أن أوميكرون تسبب مرضًا أقلّ خطورةً، إلا أن عدد الحالات قد يُغرق مرة جديدة أنظمة الصحة غير الجاهزة".

وحذّر غيبرييسوس، أيضًا المجتمع الدولي من أن اللقاحات وحدها لن تسمح لأي دولة بالخروج من الأزمة ودعا إلى استخدام كافة الوسائل المتاحة المضادة لكوفيد على غرار وضع الكمامات والتهوية المنتظمة للقاعات المغلقة واحترام التباعد الاجتماعي، مشيرا إلى أن ظهور أوميكرون دفع بعض الدول إلى تقديم جرعات معزّزة من اللقاحات المضادة لكوفيد لجميع سكانها، وذلك "رغم افتقارنا للأدلة بشأن فعالية الجرعات المعززة ضد هذه المتحوّرة".

ومن جانب آخر، أعلنت السلطات الصحية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل أول إصابة بمتحور فيروس كورونا المستجد "أوميكرون". و تم رصد الإصابة لدى "رعية أجنبي وصل إلى الجزائر في 10 ديسمبر/كانون الأوَّل".

وكانت سلطنة عمان، أكدت أمس الإثنين، تسجيل أوّل حالتين لمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون". فيما أعلنت وزارة الصحة البحرينية، السبت الماضي، تسجيل أول إصابة بمتحور أوميكرون.

ومن جهة أخرى، أعلنت الإمارات والسعودية وتونس، مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، في بيانات منفصلة، عن تسجيل أول إصابة في كل منها بمتحوّر "أوميكرون".

يشار إلى أنه، فضلا عن منطقة الجنوب الإفريقي وصل المتحور الجديد إلى دول أخرى بالعالم بينها هولندا وبلجيكا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والتشيك وإسرائيل وأستراليا وكندا والولايات المتحدة وروسيا وباكستان واليابان وتركيا.